Stiže Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo je najavio svoj novi automobil - Tonale.

Nakon nekoliko odlaganja, Alfa Romeo je konačno objavio datum premijere novog krosovera. Tonale je, a premijera je zakazana za 8. februar.

U iščekivanju tog velikog dana za brend, ali i za cijelu italijansku automobilsku industriju, Alfa Romeo nas je počastio najavnim videom.

Kratak je i ne otkriva mnogo, ali nam daje uvid u prednji kraj vozila, kao i pogled na instrument tablu u kabini. Ako pratimo koncept iz 2019. godine, u dizajnu ne bi trebalo biti iznenađenja, a upravo to potvrđuje video snimak. Pozicioniran ispod Stelvio modela, novi Tonale će biti ponuđen u veoma ubjedljivoj paleti motora.

Prema trenutnim informacijama, trebalo bi da bude ponuđen plug-in hibrid sa 1.3 turbo benzincem od 240 ks, kao i dvije verzije slabijeg četvorocilindraša, startna sa 130 i blagi hibrid sa 160 ks.

Takođe, i dalje nije isključen dizel od 130 KS.

A driver-centric cockpit: discover the multi-function “Cannocchiale” cluster of the new #AlfaRomeoTonale on February 8th. Let "La Metamorfosi" begin! https://t.co/fcxY3NRUgF #AlfaRomeo pic.twitter.com/5NB54nlUph