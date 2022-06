Tesla dobija koristan dodatak koji drugi automobili nemaju

Ako vam je nekada unutrašnjost automobila pokisla jer ste zaboravili da podignete stakla, ovaj dodatak ćete i te kako cijeniti.

Na vozilima marke Tesla to se uskoro više neće dešavati jer će automobil sam brinuti o takvim stvarima.

Naime, ako detektuje kišu, sistem u vozilu će automatski zatvoriti prozore i tako spriječiti da enterijer pokisne.

Do ovog rješenja došlo se zavaljujući zahtjevima brojnih vlasnika na Tviteru, piše Drive Tesla Canada.

Na jedan takav zahtjev osobe koja stoji iza profila Brandonee916, ujedno i beta testera za sistem autonomnog upravljanja, reagovao je i Ilon Mask odgovorivši kratko "svakako“.

Jedino otvoreno pitanje je kada će ova funkcija biti dostupna na Tesla automobilima. Za one nestrpljive, uz malo podešavanja na centralnom ekranu moguće je ručno uključiti jednu sličnu funkciju.

U pitanju je funkcija koja će automatski zaključati auto kad se odmaknete od vozila, ali i zatvoriti sve prozore, ukoliko su ostali otvoreni. Postoji i opcija da vas vozilo obavijesti ako ste ostavili otvorene prozore.

Ova druga se čini i kao bolja opcija, prije svega za sve one koji imaju djecu ili kućne ljubimce. Kao što je spomenuo jedan pratilac na Tviteru, sistem će zatvoriti prozore bez obzira na to da li se neko nalazi u vozilu ili ne. To je nešto što definitivno treba uzeti u obzir, posebno leti kad se kabine vozila na suncu brzo zagriju poput rerne.

@elonmusk May we get the ability to have the windows to close automatically if the Tesla detects rain and the windows are open while parked?