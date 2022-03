Tesla pod inflatornim pritiskom

VAŠINGTON - Glavni izvršni direktor kompanije Tesla Ilon Mask rekao je da se ovaj proizvođač električnih automobila i njegova kompanija za izradu svemirskih letjelica "Space X" suočavaju se sa značajnim inflatornim pritiskom u smislu sirovina i logistike.

Mask je, takođe, na Twitteru postavio pitanje o izgledima za stopu inflacije i rekao da njegove kompanije "nisu same", retvitujući članak u kojem se kaže da je sukob između Ukrajine i Rusije podigao cijene roba na najviši nivo od 2008. godine.

Ukrajinska kriza dovela je do skoka cijena metala koji se koriste u automobilima - od aluminijuma u ​​karoseriji do paladijuma u ​​katalitičkim konvertorima do visokokvalitetnog nikla u baterijama električnih vozila - i kupci će vjerovatno platiti račun.

Rastuće cijene sirovina izazvale su zabrinutost u vezi sa ekonomijom električnih vozila, jer se prevaziđeni proizvođači automobila i startapi pripremaju da lansiraju nove automobile ove godine nakon što su prevazišli probleme u vezi sa nedostatkom čipova.

Pored toga, geopolitički izazovi koji proizilaze iz ukrajinske krize uticali su na rad fabrika u SAD i otežali posao dobavljačima sirovina.

Analitičari kompanije "Vels Fargo" su primjetili da su cijene nikla, ključnog materijala koji se koristi u baterijama, porasle za 130 odsto, dok su kobalt, litijum i aluminijum ove godine porasli za 16 odsto na 88 odsto.

Tesla je prošle nedjelje podigao cijene svojih popularnih si-ju-vi vozila i limuzina u Kini i SAD za 1.000 dolara. I Toyota je najavila da će smanjiti proizvodnju zbog problema u lancu snabdijevanja.