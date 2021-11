U Srbiji manji porez za vozila preko 2.000 kubika, stara 5-20 godina

BEOGRAD - Nova skala oporezivanja vozila je usvojena i primjenjivaće se od 1. januara, a jeftiniji porez prilikom registracije odnosi se samo na vozila starosti od pet do 20 godina, sa zapreminom motora preko 2.000 kubika, izjavila je danas državna sekretarka Ministarstva finansija Slavica Savičić.

Oporezivanje motornih vozila prilikom registracije od početka sljedeće godine će se obračunavati po godištu, a ne po kubikaži, a Savičić je rekla da će, prema nekim analizama, nove skale važiti za oko 60.000 vozila.

"Jeftiniji porez će se, prilikom registracije, plaćati za vozila starosti od pet do 20 godina, koja imaju radnu zapreminu motora više od 2.000 kubika", objasnila je ona gostujući na RTS-u.

Dodala je da će svi oni koji su ovoj grupi imati koristi, a da će oni koji su do sada plaćali najveći porez za vozila preko 3.000 kubika, ovim izmjenama, imati najveći benefit.

Kada je reč o umanjenju, Savičić je kazala da se do sada porez plaćao prema kubikaži i starosti, a da se ovom korekcijom dolazi do manjih nameta, jer se porez umanjuje za određeni procenat.

Tako će, umjesto umanjenja od 40 odsto, koliko je bilo do sada, oni koji imaju automobil star od 10 do 20 godina imati popust od 65 odsto.

Oni koji su vozili automobil starosti od osam do 10 godina imaće 40 odsto umjesto 25 odsto umanjenja, koliko je bilo do sada, a za vozila stara od pet do osam godina predviđen je popust od 25 odsto umjesto dosadašnjih 15 odsto.

Za vozila stara više od 20 godina umanjenje nije mijenjano, te će ono i dalje biti 80 odsto.

Savičić je istakla da za vozila straija od 20 godina nema olakšica i da će se porez na njih plaćati kao i do sada, zbog, kako kaže, ekoloških razloga, ali i opšte bezbjednosti na putevima Srbije.

"Ovde se išlo na varijantu da vozila starija od 20 godina ostanu na istom nivo i da nemamo nikakvo umanjenje, imajući u vidu i ekološke razloge. S druge strane, ovde se vodilo računa i o bezbednosti na putevima. Pokušali smo i te aspekte da sagledamo, da damo umanjenje ljudima koji su do sad imali velike obaveze po tom osnovu, a da se s druge strane vodi računa i o ekologiji i o bezbednosti", rekla je Savičić.

Istakla je da se zbog toga i ne očekuje veći uvoz starijih automobila iz inostranstva.

Kada su u pitanju hibridna i električna vozila predstavnica Ministarstva finansija kaže da se sa radom na ovom problemu krenulo još 2019. godine, i su u prethodnom periodu ova vozila potpuno oslobođena poreza.

Rekala je da je ministarstvo uvijek spremno da razmotri sve inicijative koje se odnose na poreze, te da će i u ovoj oblasti nastaviti da se razmatraju različite opcije, kako bi se pronašla prava mjera da svi budu zadovoljni.

Zakon je u petak usvojen u Skupštini Srbije, a njegova primjena počinje od 1. januara naredne godine.