Uskoro premijera električnog Lexusa RZ 450e

Lexus je tokom prošle godine na svjetskom nivou isporučio 706 hiljada automobila uz rast brojki od šest odsto. Među njima je samo 260 hiljada hibrida i električnih vozila, ali tražnja raste bržim tempom (plus 10 odsto).

Planovi uključuju dakako ponudu široke palete električnih vozila prilagođenih "svakom ukusu", a nju će otvoriti SUV Lexus RZ 450e.

Debi serijske verzije automobila je predviđen za proljeće, ali su Japanci već ovom prilikom u etar pustili prve zvanične fotografije noviteta.

Na tehničke specifikacije ćemo morati da sačekamo do premijere. Originalna Toyota bZ4X posjeduje ili prednji pogon (204 ks) ili je on na sva četiri kraja karoserije (218 ks), a oba derivata dolaze s istim pakovanjem litijum-jonskih baterija zapremine 71,4 kWh. Ali, za Lexus RZ je najavljen moćniji pogonski sklop pa će modifikacija s indeksom "450", donijeti mnogo veću konjicu. Na primjer, dopunjivi hibrid s oznakom Lexus NX 450h+ raspolaže sa svih 306 konjskih snaga. Elem, pričekajmo proljeće kada ćemo saznati sve pojedinosti.

Lexus planira da do 2030. godine posjeduje kompletnu gamu električnih vozila različitih klasa, uz ideju da jedino baterijska vozila ostanu u Evropi, Sjevernoj Americi i Kini. A do 2035. godoine, Lexus bi trebalo da se prešaltuje na električni pogon, i to u cijelosti.