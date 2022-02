Uvodi se mjesečna pretplata za korištenje dodatnih opcija u vozilima?

Nakon kupovine automobila, vlasnici bi mogli imati i dodatni mjesečni trošak ako npr. žele grijana sjedala, softver za upravljanje vozilom itd.

Naime, automobilske kompanije razmišljaju o potpuno novom načinu zarade koji bi im dugoročno mogao donijeti milijarde dolara prihoda. Po uzoru na internetske servise koje danas koristimo i za koje plaćamo mjesečnu pretplatu, uskoro bi mogli plaćati i pretplatu za korištenje nekih opcija u automobilima.

Neke su kompanije već počele eksperimentisati s takvim pretplatama za pristup novim opcijama, no tek treba vidjeti kako će tržište dugoročno reagovati jer neki analitičari upozoravaju kako dio korisnika neće biti zadovoljan s njima jer bi mogli osjećati da dva puta plaćaju za istu stvar. Prvi put kada se nova opcija ugrađuje u automobil, a drugi put za njeno korištenje. No s druge strane, ovako se otvara mogućnost kupcima automobila da plaćaju samo one opcije koje zaista i koriste u vozilu.

Takođe, korištenje dodatnih opcija moglo bi uticati i na početnu cijenu vozila. Ona bi mogla biti manja pri kupovini, a kada npr. vlasnik otplati kredit, onda nakon par godina može aktivirati neke nove opcije koje su bile dostupne u samom automobilu, ali ih nije mogao koristiti, tj. nije ih plaćao.

Neke su automobilske kompanije poput Lexusa, Toyote i Subarua već počele naplaćivati mogućnost otključavanja i paljenja automobila putem aplikacije, u nekim BMW-ima vlasnici mogu plaćati za mogućnost automatskog paljenja dugih svjetala, a kompanija je razmišljala i o naplaćivanju korištenja grijanih sjedala. General Motors i Ford korisnicima nude pretplatničke planove za korištenje asistenta u vožnji po autocestama.

Ovo tržište pretplatničkih usluga za vozila i dalje je u povoju te se može očekivati da će kompanije u budućnosti eksperimentisati s pretplatama za različite opcije te bi do kraja decenije to moglo postati tržište vrijedno više desetaka milijardi dolara. Npr. kako prenose na "Business Insideru", "Stellantis", Ford i GM do kraja decenije očekuju da bi od servisa mogli zarađivati 20-ak milijardi dolara godišnje.

(Zimo)