VW je učestvovao u razvoju mogućeg prvenca savremenog Moskviča

​Vijest o oživljavanju legendarne komunističke marke Moskvič je među iskrenim ljubiteljima automobila primljena s radošću, ali je stručna javnost, pogotovo ona lokalna, ostala podijeljena po pitanju realnosti ostvarivanja pomenutih planova navodeći da razvoj automobila traje predugo, da za serijsku proizvodnju još uvijek nije spremno ni Kamazovo električno čedo, pa i da pravo na ime brenda do 2025. godine drži francuski Renault.

Međutim, ima i onih koji su sasvim sigurni u mogućnost brzog pokretanja masovne montaže Moskviča, pa takvi navede da je, između ostalog, ministar privrede i trgovine Ruske Federacije, Denis Manturov, u pregovorima s nekoliko proizvođača vozila iz Narodne Republike Kine, a tema istih je sklapanje već postojećih modela vozila pod logotipom ruske nove-stare marke.

Među kandidatima se posebno ističu preduzeća JAC, FAW i BYD, a izraziti favorit je prvonavedeni entitet JAC.

Ovaj zaključak je napravljen na osnovu činjenice da je još 2021. godine Kamaz, koji bi kako već rekosmo trebalo da pomogne u organizaciji proizvodnje automobila u Moskviču, počeo da proučava projekat proizvodnje budžetskih gradskih automobila Sehol E10X (što je brend koji je pod kontrolom navedenog JAC-a). Portal Kineski automobili pojašnjava da je bar jedan primjerak ovog modela čak donijet u Naberežni Čelni, pa je vjerovatno da će baš to vozilo i biti na proizvodnim trakama fabrike u Moskvi.

Što se tiče fabrike Moskviča, oni obećavaju da će već ove godine organizovati proizvodnju automobila s motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, a ubuduće će na pokretnu traku biti stavljeni i električni automobili.

A pošto je Kamaz partner u projektu pokretanja proizvodnje u moskovskom preduzeću, ovo električno vozilo može biti Sehol E10X, ali će se proizvoditi pod istorijskim brendom. Međutim, za ovo nema zvanične potvrde.

Naime, Sehol E10X je poznat kao plod zajedničkog rada inženjering timova firmi JAC i Volkswagen. Model pripada segmentu jeftinih vozila i u Kini se nudi u dvije verzije. U pitanju je električni četvorotočkaš pogonjen motorima od 41 ili 61 konjske snage. Zavisno od kapaciteta baterije (19,7 do 31,4 kWh), vozilo može da prevali od 200 do 302 kilometra, doduše po prevaziđenom ciklusu NEDC. Na tamošnjem, to jest matičnom tržištu, model E10X staje 46,9 do 76,4 hiljada juana, što je prevedeno u naš novac negde 6.950 do 11.030 evra.

U međuvremenu, JAC u Rusiji nudi pet modela, i to su krosover S3, zatim SUV s pet i sedam mjesta za sjedenje i S7, liftbek J7, pikap T6 i električni automobil iEV7S.

