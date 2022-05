Zašto su Britanci zabranili reklamu za Land Rover

​Marketinški stručnjaci pokušavaju da budu maštoviti i inovativni kada je u pitanju oglašavanje, a kako je bolje reklamirati Land Rover nego naglašavati terenske sposobnosti ovih vozila.

Ranije ove godine, Jaguar Land Rover (JLR) je prikazao novu reklamu za Defender, pod nazivom "Above and Beyond Land", uz slogan "gdje god da ste". Ali britansko tijelo koje razmatra žalbe gledalaca, ASA, zabranilo je njeno emitovanje.

ASA odlučuje da li su reklame obmanjujuće ili na neki drugi način krše Kodeks o oglašavanju na britanskoj televiziji.

Utvrđeno je da se ovim oglasom krši Kodeks, a sve se svodi na to da se tri Defendera parkiraju u blizini provalije. Kamera zumira jedan od automobila prilikom parkiranja u rikverc, uz korišćenje parking senzora i kamere.

Uprkos korišćenju brojnih izmišljenih detalja, poput semafora usred nedođije ili saobraćajca koji reguliše saobraćaj na dini u pustinji, upravo je ovaj dio oglasa toliko uznemirio gledaoce i podstakao ih je da se žale. ASA je analiziral pristigle žalbe i potvrdila da su bili u pravu: parking senzor upozorava na prepreke, a ne na prazan prostor, kao što je prikazano na snimku.

Zaključak je bio da je oglas obmanjujući i da su, zbog slogana "gdje god da ste", kupci mogli da shvate da se mogu osloniti na parking senzore i onda kada je iza njih "prostor koji predstavlja ozbiljnu opasnost", odnosno u ovom slučaju - provalija.

Kao odgovor, JLR je naveo da se senzor oglasio u videu jer je "otkrio kamene prepreke na tlu", ali argument nije ubijedio komisiju koja je odlučivala o sudbini reklame. Odluka je potvrđena i ona se više neće emitovati u Velikoj Britaniji u ovom obliku, prenosi B92.