Zbog rekordnih cijena goriva sve više američkih vozača ostaje bez goriva

Još jedan dan, još jedne rekordno visoko cijene goriva. Američki auto-klub AAA izvještava da se nacionalna prosječna cijena u SAD-u popela na 5,016 dolara po galonu. I iako je to tek neznatno povećanje od ponedjeljka, kada je prosjek po prvi put ikada prešao pet dolara po galonu (3,785 litra), čini se da visoke cijene imaju neobičan uticaj na vozače.

Konkretno, broj vozača koji su ostali bez goriva i koji su pozvali AAA za pomoć navodno je naglo porastao za 60 odsto u poslednjih šest-dvanaest mjeseci u Mičigenu. Tačan razlog skoka ostaje nejasan, ali se nagađa da se neki vozači drže starih navika poput uobičajenog točenja za 20 dolara bez da provjere količinu koja je sada značajno manja nego prije godinu dana.

Dok bi vam 20 dolara prošle godine u ovo doba donijelo oko 6,5 galona (24,6 litra) goriva, danas vam ta ista količina donosi samo četiri galona (15,14 litra). Kao rezultat toga, vozači ne mogu da putuju tako daleko i čini se da brojni od njih ostaju bez goriva na svojim putovanjima jer ne gledaju u mjerač. Takođe je moguće da vozači čekaju do posljednjeg trenutka da posjete benzinsku pumpu, u nadi da će cijene pasti. To je rizično promišljanje s obzirom na to da cijene goriva rastu veći dio godine.

Nažalost, ovo bi moglo da ima fatalne rezultate jer je stanica WXYZ razgovarala s policijskim službenikom grada Vorena koji je primijetio da je motociklista nedavno ostao bez goriva i poginuo u sudaru dok je gurao svoj motocikl. Iako je i dalje nejasno zašto je motocikl ostao bez goriva, on je za stanicu rekao da je "vaš život važniji od toga da ostanete bez goriva i poginete".

