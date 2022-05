​Michael Schumacher vlasnik je mnogih rekorda u Formuli 1.

Od najviše naslova i pobjeda pa do najviše postolja i najbržih krugova. No, postoje vozači koji drže one neželjene rekorde. Ovo su top 10 neželjenih rekorda u F1.

1. Najviše trka bez postolja: Nico Hulkenberg (129)

2. Najviše preranih startova: Jarno Trulli (14)

Jarno Trulli je kroz svoju karijeru u Formuli 1 napravio rekordnih 14 preranih startova, a vozio je za Minardi, Prost, Jordan, Renault, Toyotu i Lotus.

3. Najbrža kazna u F1: Sebastian Vettel (6 sekundi)

U svom debiju u Formuli 1 s BMW-om Sebastian Vettel je zaradio kaznu zbog prevelike brzine u pit-laneu nakon izlaska iz garaže na prvom slobodnom treningu.

4. Najviše pole positiona bez ijednog kruga u vodstvu: Teo Fabi (3)

Teo Fabi osvojio je 3 najbolje startne pozicije za Benetton u kasnim 80-tima, ali nema ni jedan krug u vodstvu tokom svoje F1 karijere. Uvijek su se pojavili neki tehnički problemi i sprečili ga u tome.

5. Najviše trka bez bodova: Luca Badoer (50)

Luca Badoer bio je Ferrarijev testni vozač, ali u svojih 50 trka nije uspio stići do bodova i tako uzeo neželjeni rekord.

6. Najgori plasman u utrci: Narain Karthikeyan (24.)

Na VN Europe 2011. godine svih 24 vozača završilo je trku. Narain Karthikeyan bio je posljednji i tako je postao vozač s najgorim plasmanom u utrci F1.

7. Najviše krugova u vodstvu bez pobjede: Chris Amon (183)

Nesretni Chris Amon u svojoj karijeri bio je u vodstvu sveukupno 183 kruga kroz 108 trka, ali nikada se nije uspio popesti na najviše stepenicu postolja.

8. Najviše pobjeda bez osvojenog prvenstva: Stirling Moss (16)

Sir Stirling Moss jedan je od najvećih vozača Formule 1 svih vremena. Pobijedio je na 16 trka tokom 50-tih i ranih 60-tih kada je F1 kalendar imao malo trka. Nažalost, iako je nekoliko puta bio blizu, nikada nije osvojio naslov šampiona.

9. Najviše odustajanja zaredom: Andrea de Cesaris (18)

Andrea de Cesaris odustao je na 148 od 208 trka u kojima je sudjelovao. Najduža serija bila je od njih 18 – rekord koji će teško biti srušen u budućnosti.

10. Najviše bezuspješnih ulazaka u kvalifikacije: Claudio Langes (14)

Claudio Langes

Nekada su se vozači morali kvalifikovati na kvalifikacije kako bi mogli startati trku. Italijan Claudio Langes pokušao je to 14 puta, ali nikada nije uspio.