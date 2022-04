Dospjele padavine značajne za ozime i tek posijane kulture

BIJELJINA - Padavine iz prethodnog perioda poboljšaće vlažnost zemljišta u površinskom i u dubljim slojevima, što će biti značajno za ozime usjeve, kao i za tek posijane i nikle proljećne kulture, navedeno je u sedmičnom agrometeorološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Agrometeorolozi navode da je nestabilno vrijeme tokom prošle sedmice u Republici Srpskoj uslovilo pojavu biljnih bolesti kao što su bakteriozna plamenjača, čađava pjegavost lista i krastavost plodova jabuke, pepelnice žita, sive pjegavosti lista pšenice i simptoma žutomrke pjegavosti lista pšenice.

Od biljnih štetočina, na ozimoj pšenici i ječmu, prisutne su odrasle jedinke imaga i jaja žitne pijavice, dok je u zasadima koštičavih voćnih vrsta primijećeno piljenje larvi prezimljujuće generacije kruškine buve.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prva tri dana ove sedmice karakterisaće promjenljivo oblačno vrijeme, uz mogućnost slabe kiše ponegdje, dok će u nastavku preovladavati sunčano i suvo vrijeme, uz umjerenu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha u nižim predjelima biće od osam do 13, u višim od dva do osam stepeni, a maksimalna od 17 do 23, u višim predjelima od osam do 18 stepeni Celzijusovih.