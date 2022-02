Kecman: Visoke temperature štete voću

​Situacija u voćnacima nije dobra zbog visokih temperatura, istakao je Bojan Kecman, iz resora za pružanje stručnih usluga u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

"Za februar bi trebalo da bude mnogo hladnije, pet do 10 stepeni Celzijusa, a imamo temperature i do 15 - 16 stepeni. Tada je sasvim normalno da dolazi do ranog pupoljenja voća, što svakako nije dobro, jer kasnije imamo mrazeve i cijeli rod dolazi u pitanje", rekao je Kecman za RTRS.

On je istakao da ako bude još jedna ili dvije mrazne godine, prozivodnja šljiva će biti u velikom problemu. Takođe je poručio šta se sada radi u voćnjacima.

"Vrijeme je rezidbe i zaštite voća, da bi se smanjila populacija štetnih insekata. Najviše se koristi kreč i bakar", napomenuo je Kecman.

Kecman je naglasio da su izuzetno visoke cijene voćnog đubriva.

"Posljedice svega će biti niži prihodi. Zato i imamo uvoznu jabuku koja prevladava na tržištu", dodao je Kecman.

On je poručio, da iako su naši krajevi blagodetni za poljoprivredu, nažalost mladi se jako rijetko odlučuju za tu djelatnost i nisu zainteresovani za bilo koju granu poljoprivrede.