Proljećna sjetva u Kostajnici obuhvatiće 700 hektara

Očekivane sjetvene površine u proljećnoj sjetvi u opštini Kostajnica iznose oko 700 hektara od ukupno 4.259 hektara kvalitetnog obradivog zemljišta, rekao je Srni Miroslav Stijak iz opštinskog Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti.

"Pod kukuruzom se očekuje 600 do 650 hektara, pod krmnim biljem 35 do 40, pod sojom 15 do 20 hektara i oko devet hektara pod povrtarskim kulturama", naveo je Stijak.

On je istakao da veliki problem u ovogodišnjoj proljećnoj sjetvi predstavlja rast cijena repromaterijala, dizel-goriva i vještačkog đubriva, što će se odraziti na ukupne sjetvene površine i kvalitet primijenjene agrotehnike.

Prema njegovim riječima, u odnosu na cijene iz marta prošle godine, u istom periodu ove godine cijena sjemena bila je veća za 10 do 15 odsto, mineralnih đubriva za 100 do 250 odsto, a dizel-goriva za 50 do 60 odsto.

Stijak je naveo da se očekuje da će resorno ministarstvo, u okviru najavljenih vanrednih mjera i aktivnosti, pomoći poljoprivrednim proizvođačima u ublažavanju ovog problema.