Željeznice RS: Prevoz robe prugom nije ispunio očekivanja

DOBOJ - Željeznice RS nisu imale prevelike koristi zbog situacije u vezi s koronom koja je zaustavila drumski saobraćaj jer prevoz robe prugom umjesto drumom nije bio koliko su u ovom preduzeću očekivali.

"Privredni subjekti počeli su raditi sa smanjenim kapacitetom, tako da je jednostavno i taj dio očekivane robe koji je trebalo da pređe na Željeznicu nažalost umanjen u odnosu na očekivanja. Ipak bio je jedan period, nekih 15 dana, kada smo imali povećan obim prevoza, ali se to kasnije vratilo u one okvire, i nije to onaj očekivan intenzitet", izjavio je Slavko Gligorić, v.d. direktora Željeznica RS.

I pored tih poteškoća, navodi Gligorić, preduzeće na čijem je čelu trenutno posluje sa 70 posto angažovane radne snage, a prekidom putničkog saobraćaja, koji ne saobraća već dva mjeseca, radnici koji su zaposleni u toj organizacionoj jedinici nisu ostali kratkih rukava, ko nije dobio novi angažman otišao je na godišnji.

"Kako stari, tako i novi godišnji, zatim smo poslali radnike na plaćeno odsustvo i dogovorili smo s Upravom da to bude 100 posto naknada, zato što radnici zaista nisu krivi, znamo šta se desilo, šta je u pitanju, tako da niko nije dobio 70 posto plate, dobio je 100 posto platu, osim što nije mogao da naplati topli obrok zato što nije ni dolazio na posao i nije imao prevoz", rekao je Simo Cvjetković, predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa.

Željeznice trenutno najviše prevoze željeznu rudu iz Omarske za zeničku Željezaru, a u periodu januar - april, kaže v.d. generalnog direktora, prevezli su količine koje su bile planirane za prvih šest mjeseci ove godine.

"Imamo još dosta robe koju vozimo, to su određeni proizvodi, žitarice, šećer, zatim koks. Vozimo iz 'Alumine' glinicu, gotove proizvode. Naravno da nismo previše zadovoljni koje su to količine kada je u pitanju 'Alumina', ali se nadamo da će se to popraviti", poručuje Gligorić, te dodaje da su prihodi ŽRS za oko 1,7 milion KM manji u odnosu na isti period prošle godine.

Povodom vjerskog praznika Svetog Vasilija Ostroškog, kojeg ŽRS proslavljaju kao svog zaštitnika, Uprava preduzeća i sindikati prisjetili su se svojih kolega koji su stradali u proteklom ratu, te im je služen parastos i položeno cvijeće na spomenik koji je podignut u dvorištu ovog preduzeća.