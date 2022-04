Beogradski i banjalučki festivali dječije poezije spajaju Srbiju i Srpsku

BEOGRAD - Beogradski festival dječije poezije "Mali pobednik" i banjalučki "Dječije carstvo" spajaju Republiku Srpsku i Srbiju, Banjaluku i Beograd, s tim što smo matica mi, u Banjaluci, rekao je Srni direktor festivala "Dječje carstvo" Slobodan Stošić.

On napominje da se pjesnički Festival beogradskih osnovnih škola "Mali pobednik", sa pauzom od dvije godine kada je organizovan onlajn, danas održava po deseti put uz prisustvo takmičara i publike, kao izborni festival za najveću međunarodnu smotru dečije poezije u regionu "Dječije carstvo u Banjaluci.

"Ovdje biramo one koji će predstavljati Beograd u Banjaluci, imamo 43 finalista, 20 mlađih i 23 iz starije grupe. Svake godine imamo sve veći broj zainteresovanih škola“, kaže Stošić.

On ističe da to štu se djeca takmiče u Udruženju književnika Srbije predstavlja veliku čast i nada se da će neko od njih i kad odraste nastaviti da piše, postati pravi pjesnik i član Udruženja.

Direktor Festivala "Mali pobednik" Sonja Pješčić navodi da je i ove godine ogromno interesovanje djece za učešće i da su današnji finalisti ušli u uži izbor od skoro 1.000 radova i preko 500 djece iz više od 50 beogradskih škola.

Kako ističe, to i jeste cilj organizatora – da se poezije približi djeci, ali i da se djeca upoznaju sa Republikom Srpskom i Banjalukom i uspostave prijateljstva.

"Mnogi od njih nikada nisu bili u Banjaluci. Pravimo mali most, koliko je u našoj moći, između Republike Srpske i Srbije, ali on je jako važan jer to su ti mali ljudi na kojima ostaje svet, pa ćem u budućnosti imati svet gde će ta povezanost biti još veća", navela je Pješčićeva.

Mladi pjesnici, finalista konkursa, danas se takmiče za nagrade u dvije kategorije - od prvog do četvrtog i od petog do osmog razreda, biće dodijeljene po jedna prva, dvije druge i tri treće nagrade u obje kategorije, a žiri će proglasiti i apsolutnog pobjednika festivala.

Festival organizuje udruženje "Kultart" iz Beograda, uz podršku Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.