Na "Književnoj tribini" uručena Godišnja nagrada UK RS

BANJALUKA - Nakon što je u nekoliko godina iza nas pokrenulo izdavačku djelatnost, časopis "Novu stvarnost", Međunarodne susrete pisaca i još nekoliko projekata, Udruženje književnika Republike Srpske (UK RS) pokrenulo je i "Književnu tribinu", javni događaj na kojem će biti predstavljen rad Udruženja, ali na kojem je zamišljeno i da se otvoreno razgovara o književnosti.

Prva "Književna tribina" održana je u srijedu uveče u Vijećnici Kulturnog centra Banski dvor i bila je svečana, jer je na njoj književniku Ranku Pavloviću uručena Godišnja nagrad UK RS za najbolju knjigu napisanu prošle, 2021. godine.

Pavloviću je nagradu uručio Predrag Bjelošević, predsjednik UK RS, a nagrađen je za knjigu pripovjedaka "Strašni sud". Žiri za ovu nagradu činili su Sanja Macura, predsjednica, Saša Knežević i Zlatko Jurić, članovi.

Pavlović je u toku večeri zahvalio žiriju, rekavši da je počastvovan jer je nagrađen od strane tri doktora književnosti, a u ime žirija obratili su se Jurić i Knežević.

Jurić je na početku večeri pročitao obrazloženje žirija, dok je Knežević o knjizi govorio poslije naknadnog čitanja, a učestovao je i u razgovoru o knjizi, koji je s njim i Pavlovićem vodio Milan Rakulj.

"Priče iz ove knjige mogle bi se grupisati po motivsko-tematskoj opredijeljenosti u tri cjeline. Prva cjelina je ona koja u sebi sadrži nečeg fantastičnog, ali ne latinoameričkog, nego našeg, koji proističe iz našeg folklora i to su uglavnom priče kojima umjetnik razgovara sa svojim djelom dok ga stvara, a ustput u tome se osjećaju refleksije svega onoga što se događa u životu i u svijetu. U drugu grupu spadaju priče u kojima je zapamćeno iz djetinjstva i one imaju autobiografski karakter. Treća grupa priča su one koje su vezane za kraj prošlog i početak ovog vijeka, pa tu malo ima i profitera, odjeka rata itd.", istakao je Pavlović tokom večeri.

Sljedeća "Književna tribina" najavljena je za 18. maj u Staklencu parka "Petar Kočić", kada će biti predstavljena izdavačka djelatnost UK RS.