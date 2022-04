Preminuo pisac "Orlovog gnijezda"

Britanski pisac Henri Paterson, poznat i kao Džek Higins, preminuo je u 92. godini.

Paterson, koji je umro u svom domu u Džersiju, najpoznatiji je kao autor bestelera "Orlovo gnezdo" (Eagle Has Landed).

Pisac je rođen 27. jula 1929. godine u Njukaslu, od oca Engleza i majke koja je bila iz Sjeverne Irske.

Međutim, otac napušta porodicu zbog čega se kao klinac s majkom seli u Belfast.

Naučio je da čita kada mu je bilo samo tri godine, i ubrzo je počeo da upija knjige:

"Pročitao sam 'Olivera Tvista' sa šest godina. Ne zato što je ta knjiga bila klasik, već zato što mi je bila dostupna. Vjerovatno nisam razumio baš sve u njoj, ali nije mi to bilo bitno. Obožavao sam da čitam", sjećao se pisac jednom prilikom.

Studirao je sociologiju u Londonu, i ubrzo počeo da radi kao učitelj. Istovremeno počinje i da piše. Za prvi roman "Sad Wind from the Sea", napisan 1959. godine, dobio je avans od svega 75 funti.

Od te 1959. do 2017. godine napisao je čak 85 romana. Brojne romane pisao je pod pseudonimima.

Najpoznatiji je bio kao Džek Higins, ali znan je bio i po alijasu Džejms Grejem.

I dok je tokom šeste decenije 20. veka iza sebe već imao knjige koje su dostizale odlične tiraže, proslavio se kao Džek Higins sa romanom "Orlovo gnijezdo" iz 1975. godine koji je prodat u tiražu od čak 50 miliona kopija ali je i ekranizovan.

U filmu Džona Sturdžisa, snimljenom godinu dana, kasnije igrali su Majkl Kejn, Donald Saterland i Robert Dival.

U knjizi, ali i filmu radnja je smeštena u Drugi svjetski rat, a zaplet kreće od pokušaja nacista da otmu Vinstona Čerčila.

"Kada smo dobili rukopis 'Orlovog gnijezda' svi smo znali da ćemo objaviti klasik", sjećao se Džonatan Lojd, Patersonov književni agent, koji je tada radio u izdavačkoj kući "Kolins pablišer".

Pisac je bio jedan od najprodavanijih u žanru špijunskih i krimi romana. Djela Patersona prodata su u tiražu od preko 250 miliona primjeraka. Među čitanim naslovima izdvajaju se djela: "Comes the Dark Stranger", "Hell is Too Crowded" i "To Catch a King".

Posljednju knjigu "Midnight Bell" (Ponoćno zvono) objavio je 2016. godine, a 2017. našla se na besteler listi "Sandej tajmsa".

Pisac je tada, kako podsjeća BBC, bio poznat po nadimku - Legenda.

"Paterson je bio pisac triler klasike, instinktivan, nemilosrdan, a njegovi romani bili su zarazni", ocijenio je izvršni direktor izdavačke kuće "Harper kolins" Čarli Redmejn.

Posljednjih godina živio je u Džersiju, na Normanskim ostrvima, a iza sebe je ostavio četvoro djece.