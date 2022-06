DERVENTA - U Derventi je večeras promovisana knjiga "Porodično stablo Dujakovića, od Tešana do današnjih dana", autora Zdravka Dujakovića Joje.

Autor navodi da je knjiga rezultat višegodišnjeg istraživanja o porodici Dujaković porijeklom iz Detlaka i Kalenderovaca.

"Riječ je o svim našim precima iz tridesetih godina 19. vijeka pa do današnjih dana. Prvi naš i najstariji Dujaković zvao se Tešan, koji je živio od nekih 1828. do 1860. godine i od čijih sinova potičemo svi mi Dujakovići", naveo je on.

U promociji su učestvovali i recenzent knjige Milorad Mišo Đurđević, književnik Vojislav Nović, profesor Srđan Đukić, te pjesnik Slavko Pokrajac koji je i posvetio pjesmu autoru knjige.

Đurđević je istakao da je riječ o spomeniku života koji će autorovi potomci godinama pominjati.

"Ovaj autorov prvenac nastao je da bi potomci danas i sutra čitali o svojim precima, o čijim životima nisu ništa ili su vrlo malo znali i ima svoju višestruku vrijednost zato što je to hronika jedne porodice", rekao je Đurđević.

Promocija je održana u prostorijama Centra za kulturu, a izdavač knjige je Srpski književni klub "Vihor" iz Dervente.