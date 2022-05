Promovisana najnovija knjiga Žarka Lauševića

Promocija knjige "Padre, idiote!” (Hipatia, 2022) glumca Žarka Lauševića održana je sinoć u prepunoj Velikoj sali Studentskog kulturnog centra u Beogradu.

To je, inače, posljednji nastavak poznatog serijala, koji je započet prije 11 godina.

O knjizi je, između ostalih, govorio Irfan Mensur, koji je rekao da za njega Žarko nikada nije ni odlazio.

"Ostao je u mojim sećanjima. Tako se osećam, jer je on uvek bio prisutan, iako je možda samo fizički bio odsutan za neke druge ljude. Sada ga ima zaista mnogo u pogledu tolikih projekata na velikom i malom ekranu, i eto te četiri knjige, a to on kao umetnik apsolutno zaslužuje", izjavio je Mensur za Tanjug.

On je primijetio da je privilegija poznavati jednog čovjeka koji tako lako i otvoreno piše svoju biografiju. Sa tim u vezi, Mensur je siguran da će svi čitaoci koji su voljeli prethodne tri knjige, sugurno sa uživanjem čitati i četvrtu.

"Žarko je mene veoma oplemenio u životu, kao glumca, i čoveka. Naučio sam od njega, upoznavajući ga sve bolje, da u odnosu sa ljudima, čovek mora da ima sve više empatije nego što mi mislimo da već imamo. Laušević je sve to preneo u svoje četiri knjige", kazao je Mensur.

On je dodao da veliki glumac u svojim romanima pominje ljude u obliku kako ih je zapamtio od ranije, kako ih cijeni i voli, i da nikada bilo koju osobu ne predstavlja u negativnom kontekstu, što je po njemu danas prava rijetkost, i "neverovatno u pogledu u kakvom vremenu živimo".

Književnik Muharem Bazdulj rekao je za Tanjug da je Laušević kao pisac već uveliko izgradio svoj autentičan stil, na mikro planu i na nivou rečenice kako se smijenjuju opisi i flešbekovi svih romana.

"Za razliku od prethodnih, nova knjiga, iako nastavak, pokriva prvi put znatno širi prostor, jer više nije zatvor u pitanju, već izvan njega. Opet, prisutan je ovde i taj motiv kod Dostojevskog - zločina i kazne. Zato je ova knjiga mnogo potresnija od ostalih, jer vidimo da je momenat kajanja prešao u unutrašnjost lika", smatra Bazdulj i razmišlja na temu da je jedan veliki glumac pronašao u pisanju neku vrstu svog alternativnog talenta.

"Mislim da je Laušević u pisanju pronašao neki glas kojeg neće biti spreman da se odrekne, tako da će verovatno biti još knjiga koje će on potpisati", rekao je Bazdulj za Tanjug.

Poslije tri knjige ispovijesti pod zajedničkim podnaslovom "Dnevnik jedne robije", autor u ovoj knjizi ispisuje dane svog života na slobodi poslije više od četiri godine i sedam mjeseci provedenih u nekoliko zatvora Crne Gore i Srbije.

Šta je sačekalo Žarka Lauševića kada je stigao u Beograd, kako je i zbog čega otišao u Njujork, neka su od pitanja u romanu.

Pred čitaocima je zanimljiva, provokativna i dokumentarno uvjerljiva ispovijest o čemu je bilo riječi večeras na književnoj promociji.

Svetlana Bojković se prisjetila da je zapazila Lauševića davno na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu kao Tibalta u komadu "Romeo i Julija" i odmah je prepoznala velikog glumca, bio je veoma upečatljiv, sjajan, nezaboravan, pun energije. Bojković smatra da je nova knjiga potresna, višeslojna, gde priča teče poput filma, u bogatstvu različitih likova, a dominiraju bol, tuga, ljubav, i ta tragedija koja se desila 31. jula 1993.godine, za koju pisac u knjizi kaže da ih je Bog sastavio i kaznio te zlokobne noći prije skoro 30 godina.

"Mnogo je motiva utkano u knjigu, ljubav prema ženi, moguća pretnja od krvne osvete, baš u periodu NATO bombardovanja, patnja, osvajanje slobode, kao i savest koja ga nije oslobodila krivice, jer on nju nosi zauvek", podvukla je Bojković.

Glumac Nebojša Dugalić priznao je da je dugo odlagao i oblijetao oko prve knjige, nikako da je pročita, mislio je da je "nemoguće pronaći jezik i opisati, posebno u prvom licu, tako zastrašujući događaj kome ne postoji ime".

"Ipak, Laušević je i u tome uspeo, što sam bio siguran da je nemoguće, jer treba opisati to stanje da se mora dalje preživeti nakon tragičnog događaja koji se više ne može ispraviti, izmeniti", rekao je Dugalić i dodao da je uvijek sa divljenjem gledao sve što radi u karijeri.

"Svaki put je bio istinit, suveren, tačan, nikad ne može da pogreši, nije imao promašaje. Srećan sam što smo imali prilike da radimo u Tv serijama, i nadam se da ima toliko toga lekovitog u sreći tog slučaja da smo se in i ja sreli i upoznali", zaključio je Dugalić.