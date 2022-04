Srđan Sekulić za "Nezavisne": Uvek ću pisati i poeziju i prozu

BANJALUKA - Knjiga priča "Ostavinska rasprava Anastasa Kona" književnika Srđana Sekulića objavljena je ovih dana u izdanju "Imprimatura" iz Banjaluke.

Srđan Sekulić prethodno je objavio dvije knjige poezije "Kavalov jek" ("Bajbuk", Sara-jevo 2019) i "Ugrušak" ("Arete", Beograd 2021), a banjalučka čitalačka publika prošle godine upoznala ga je i kao prozaistu na kon-kursu "Priče iz komšiluka 5", na kojem je osvojio prvo mjesto pričom "David, sin Isa-kov".

U javnosti se, dakle, pojavio kao pjesnik, a potom i kao prozni pisac. Stoga je o prelasku sa poezije na prozu povodom nove knjige govorio za "Nezavisne".

"Tog prelaska nije ni bilo… Kao što sam mnogo puta rekao u javnosti, ja sam u suštini prvo počeo da pišem prozu, pa tek onda po-eziju. Kada sam se pojavio na književnoj sceni, u regionalnim književnim internet portalima i u štampanoj periodici, pojavio sam se sa kratkim pričama nekad 2016. godine. No, život mi je tako namestio da prvo objavim dve knjige poezije, no možda sam i sam tako želeo da bi se u jednoj formi kakva je poezija dovoljno izveštio i stekao samopouzdanje te se tek onda odlučio na objavljivanje knjige proze. I sada je, evo, došlo vreme za to", ka-zao je Sekulić, dodajući da će uvijek pisati i poeziju i prozu.

Sekulić otkriva kako je došlo do saradnje sa banjalučkom izdavačkom kućom.

"Na proleće 2021. godine pobedio sam na konkursu za kratku priču 'Priče iz komšiluka 5' sa pričom 'David, sin Isakov'. Glavna nagrada je bila štampanje knjige u Izdavačkoj kući 'Imprimatur'. Tako sam došao do njih… Mada sam i te kako bio upoznat s onim što oni rade, na književnom festivalu 'Imperativ' u Banjaluci 2021. godine gde sam bio gost upoznao sam Borisa Maksimovića, direktora i osnivača te kuće. Mogu samo reći da mi je čast da je moja treća knjiga štampana baš u 'Imprimaturu'", ističe Sekulić.

Ovaj književnik pričao je i o Anastasu Konu, te kako je odlučio da ime jednog književnog lika utka u naslov knjige.

"Anastas Kon junak je najduže priče iz ove knjige… On je čovek koji potiče iz jedne bogate i ugledne vojvođanske porodice, te takođe i čovek koji krije velike tajne od svojih najbližih. Anastas Kon je vernik, otpadnik i grešnik. Nije mi bilo teško da dam naslov knjizi, u suštini sam od samog starta znao da će se knjiga koju pišem tako zvati", naveo je Sekulić.

Njegova nova i prva prozna knjiga je već u pretprodaji, a Sekulić ističe da je prilikom rada na rukopisu mnogo naučio od Tanje Stupar Trifunović, koja je potpisana kao urednica knjige.

"Knjiga Srđana Sekulića 'Ostavinska rasprava Anastasa Kona' počinje rečenicom: 'Priče luđaka i pisaca beskrajne su. U to sam se uvjerio više puta. Nailazio sam na ovome dunjaluku na insane koji pripovijedaju unedogled dok im se usta ne osuše od silnoga brbljanja.' Ovakvim uvodom Sekulić čitaoca već usmjerava ka pravcima kojima će se kretati njegove priče obuhvaćene pomenutom knjigom; pisci, čudaci, pričalice, fantazeri, sanjari, svi su oni glavni junaci svijeta u koji ćemo biti uvučeni", zapisala je o ovom djelu Stupar Trifunovićeva.

Ona kaže da su ovdje granice između mo-gućeg i nemogućeg blago zanjihane.

"A svijet takvih pripovjedača nužno otvara prostor jednog nepouzdanog pripovijedanja gdje su granice mogućeg i nemogućeg blago zanjihane. Neko se nježno čudo nastanilo u svijetu i ono čini zavodljivu okosnicu pričanja. Svaka priča počiva na mogućnosti da se desi iskorak iz stvarnog i on se u manjoj ili većoj mjeri kroz priče i dešava, te postaje okosnicom same priče. Autor nas ostavlja u namjernoj nedoumici - da li je to baš tako kako je ispričano, ili nas njegov junak zavodi sopstvenom fantazijom", zaključuje Stupar Trifunovićeva.