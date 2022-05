Trivić: Festival "Imperativ" opravdao podršku

BANJALUKA - Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izjavila je da regionalni festival književnosti "Imperativ", koji je večeras otvoren u Banjaluci, u potpunosti opravdava podršku, da su susreti književnika iz Srpske i regiona veoma važni, te da će ova saradnje iznjedriti ono najbolje u književnosti.

"Ovaj festival ima neku specifičnu notu, a to je da je i više od klasičnog festivala književnosti. On uključuje i druge segmente umjetnosti kao što su muzika i likovna umjetnost, tako da učesnici pokušavaju da dopru do publike na drugačiji način, posebno imajući u vidu mlađe čitaoce i konzumente kulture", rekla je Trivićeva novinarima u Banjaluci.

Direktor banjalučke Kancelarije Ambasade SAD u BiH Brijana Pauers rekla je da je ponosna što je ova kancelarija drugu godinu zaredom jedan od sponzora festivala "Imperativ".

Ona je naglasila da je jedan od posebnih aspekata festivala i momenat koji se odnosi na američku književnost, ali i to što dovodi pisce, čitaoce, kritičare i izdavače iz cijelog regiona.

Pauersova je navela da se raduje festivalu i svemu što doprinosi na svoj način slobodi izražavanja, razvoju kritičkog mišljenja kod mladih i kulturi čitanja.

Portparol festivala Aleksandra Madžar rekla je da ljudi žele da čuju živu riječ i druže se sa autorima, ističući da je za pet godina festivala napravljeno mjesto susreta pisaca, izdavača, pjesnika i distributera.

Ona je naglasila da je u fokusu ovogodišnjeg festivala muzika, te da će nastupom Kralja Čačka na otvaranju biti zaokružena jedna priča.

Kantautor, slikar i pjesnik Nenad Marić, poznatiji kao Kralj Čačka, rekao je da je svaki događaj koji nosi bilo šta od kulture, književnosti i umjetnosti generalno potreban ovom podneblju i njegovim ljudima.

"Pozitivno je ovo što se dešava i moje prisustvo je podrška tome", naveo je Marić.

Peti regionalni festival književnosti "Imperativ" trajaće do 31. maja u Banskom dvoru u organizaciji Udruženja za promociju i popularizaciju književnosti "Imperativ", a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Festival će okupiti više od 30 značajnih domaćih i regionalnih pisaca čiji će rad biti predstavljen kroz sedam programskih sadržaja.