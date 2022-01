"Ubiti pticu rugalicu" najbolji roman u posljednjih 125 godina

Odlukom čitalaca "The New York Timesa", najbolji roman u posljednjih 125 godina je "Ubiti pticu rugalicu" američke književnice Harper Li. Anketa je prikupila više od 200.000 glasova, a od ponuđenih 1.300 naslova, ljudi iz oko 60 zemalja su nominovali svoje favorite i potom su novinari "The New York Timesa" na osnovu tih glasova napravili listu od 25 najboljih romana objavljenih u posljednjih 125 godina.

Ideja za ovim nastala je povodom obilježavanja 125 godina od objavljivanja prve recenzije nove knjige na stranama ovog popularnog medija. Drugo mjesto pomenute ankete zauzima roman "Gospodar prstenova: Družina prstena", prvi dio fantastične trilogije Dž.R.R. Tolkina, dok se na trećem mjestu našao roman "1984" Džordža Orvela. U samom vrhu najboljih romana u proteklih 125 godina su i "Sto godina samoće" Gabrijela Garsije Markesa i roman "Voljena" koji je napisala Toni Morison.

Ipak, roman "Ubiti pticu rugalicu" odnio je najviše glasova, a njegova radnja još jednom je podsjetila čitaoce na sva osjećanja koja jedna knjiga može izazvati. Kada je prije skoro pola vijeka mlada žena iz malog grada u Alabami ušla u svoju buduću izdavačku kuću u centru Njujorka, niko nije slutio da će njena knjiga o porodici Finč, neponovljivoj avanturi života i odrastanja, postati jedan od omiljenih romana koji se stalno čitaju i uvijek preporučuju. Iz perspektive Skaut Finč, šestogodišnje djevojčice odrasle u malom gradu na jugu zemlje, Harper Li na duhovit i autentičan način kritikuje rasne i klasne predrasude u američkom društvu tridesetih godina prošlog vijeka.

"U učmaloj sredini ogrezloj u nasilje i hipokriziju, moralna snaga jednog čovjeka, advokata Atikusa Finča, podsjetiće stanovnike Okruga Mejkom, ali i samog čitaoca, koliko je teško i važno istrajati u tome da se bude čovjek. Braneći crnca optuženog za silovanje bijele žene, Atikus staje u odbranu ljudskog dostojanstva i vjere u ispravnost zakonodavnog sistema. Zahvaljujući snazi svog karaktera on se tako svrstava u red onih rijetkih junaka koji prevazilazeći okvire jednog književnog djela postaju simbol univerzalne pravičnosti", navodi u opisu djela srpski izdavač "Laguna".

Povodom ove odluke čitalaca, kontaktirali smo s banjalučkom književnicom Jelenom Glišić, koja je naglasila da je pomenuti roman izuzetno značajan za književnost.

"Ja sam ga pročitala čak dva puta i mogu da kažem da je roman odličan. Ipak, diskutabilno je komentarisati da li je to najbolji roman u posljednjih 125 godina. Mislim, zavisi u kojem smislu se posmatra i na kraju donosi takva odluka. Međutim, da je knjiga dobra, to ne može niko da dovede u pitanje. Preporučujem je svima", kazala je Glišićeva za "Nezavisne".

Književnica Harper Li (1926-2016) je dobitnica i Pulicerove nagrade za roman "Ubiti pticu rugalicu", a odlikovana je predsjedničkom medaljom slobode za svoj doprinos književnosti. Osim njene, na listi najboljih knjiga čitalaca "The New York Timesa" našle su se i: "Sva svjetlost koju ne vidimo", Entoni Dor, "Kvaka 22", Džozef Heler, "Lovac u žitu", Dž.D. Selindžer, "Šarlotina mreža", E.B. Vajt, "Zavjera budala", Džon Kenedi Tul.