Marko Bošnjak za "Nezavisne": Želim pokazati da dobro plivam u svakom muzičkom pravcu

Mladi umjetnik Marko Bošnjak, rođen u Prozor-Rami, a trenutno nastanjen u Zagrebu, nedavno je objavio novu pjesmu "Pusti me", kojom najavljuje novi album.

Tekst i muziku za pjesmu je radio sam autor, uz pomoć saradnika Matka Šašeka Koolade i Filipa Majdaka, a nesvakidašnji spot u kojem se prepliću motivi raja, pakla i čistilišta potpisuje mlada autorska ekipa iz produkcije "Firma!".

Bošnjak je na regionalnoj muzičkoj sceni postao poznatiji kao jedanaestogodišnji "slavuj iz Rame", koji je odnio pobjedu na regionalnom muzičkom takmičenju za djecu "Pinkove zvezdice", te je dobitnik i nagrade "Porin" u kategoriji "novog najboljeg izvođača".

Više o novoj pjesmi, nadolazećem albumu i daljim planovima Bošnjak je govorio u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Nedavno ste objavili novu pjesmu "Pusti me", za koju ste pisali tekst i muziku, kako je ova pjesma nastala?

BOŠNJAK: Pjesma je nastala u saradnji sa Matkom Šašekom Kooladeom i Filipom Majdakom. Prvobitna ideja je bila poruka oslobađanja i otpuštanja svega onoga što nam više ne koristi. Drago mi je da je to početak mog oslobađanja u autorskom, umjetničkom smislu. Mnogobrojne životne situacije, međuljudski odnosi i interakcija daju puno ideja, ali opet svako može na sebi svojstven način da protumači moje pjesme. Ja sam potaknut svojim životnim, privatnim iskustvima. Mislim da je dobro kopati po nekim dubljim dijelovima sebe, iz tog se izrode zanimljivi tekstovi. Mogu najaviti da ovo nije ni prva ni zadnja pjesma od mene. Dugi niz godina sam se sramio svojih tekstova i čekao pravi trenutak da krenem objavljivati svoj autorski rad, ali mislim da pravi trenutak ne postoji, već je bitno da se mi sami osjećamo spremni. Meni je cijeli ovaj proces puno pomogao, tako da će se i na nadolazećem albumu naći puno pjesama koje su autorski moje i to mi je posebno drago.

NN: Pomenuli ste da Vas je bilo sram da objavite svoje tekstove. Kako ste uspjeli da prevaziđete taj momenat i koji biste savjet dali mladim kolegama koji žele da se okušaju u istom poslu?

BOŠNJAK: Jedino što mogu savjetovati jeste da svaki njihov projekt zaslužuje da ga svijet vidi i čuje, jer nas strah ne vodi nigdje. Bitno je graditi samopouzdanje, u redu je nekad i promašiti s nekim tekstom ili pjesmom. Ne treba čovjek za sebe imati nerealna očekivanja i standarde, da sami sebi otežavamo u svojoj glavi, da se potcjenjujemo ili da stavljamo sebi nerealne ciljeve i očekivanja. Trebamo se samo osloboditi tog nekog dijela, to je jedini način kako možemo napredovati, da radimo puno i da dijelimo to sa svijetom, pa onda vremenom dođu rezultati.

NN: Spot ste radili sa mladim ljudima iz produkcije "Firma!", kakva iskustva nosite i koliko ste zadovoljni rezultatima?

BOŠNJAK: Spotom sam generalno zadovoljan, pogotovo što sam mogao dati priliku odličnim, mladim i entuzijastičnim ljudima da sebe pokažu u kreativno-umjetničkom smislu. Drago mi je da ne moramo uvijek raditi spotove koji su na ogromnoj produkcijskoj razini i koji puno koštaju, nekad je puno autentičnije pozvati ljude s kojima se i privatno družim da napravimo neki projekat koji će svima donijeti zadovoljstvo.

NN: Već ste pomenuli novi album, kada možemo da ga očekujemo, kako teku pripreme?

BOŠNJAK: Datum nije definiran, ali bi u desetom mjesecu album definitivno trebao izaći. Ono na čemu se radi i dalje su moji tekstovi i sami produkcijski timovi sa kojima ću raditi. Želim da ovo bude jedan žanrovski raznovrstan album. Treba uskladiti sve ljude iz različitih sfera glazbenog djelovanja. Bilo bi puno lakše da sam u studiju sa samo jednim producentom, pa bi onda vjerojatno album izašao i prije. Želim ponuditi ljudima raznovrsnost i zapravo pokazati da dobro plivam u svakom muzičkom pravcu. Veselim se tome da će album do kraja godine definitivno ugledati svjetlost dana. U planu su regionalne suradnje i dueti, pa je to i jedan od razloga zašto se album očekuje tako kasno u godini.

NN: Prati Vas glas "velike mlade nade", kako se nosite sa time, da li Vam je neka vrsta pritiska, podsticaja ili nema neki poseban uticaj na Vas?

BOŠNJAK: Svakako utječe na mene i mislim da bi na svakog utjecalo, ali ja ne želim da dozvolim sebi me to sputava, nego uvijek gledam da me motivira i da mi na neki način bude čast što me neki ljudi iz struke prepoznaju zbog nekih nagrada koje imam i to jako cijenim. Ali opet napominjem, trudim se da mi ne bude pritisak, nego samo dalji motivator.

NN: Vrlo mladi ste ušli u profesionalni svijet muzike, a jednom prilikom ste rekli da, bez obzira na to koliko je sve bilo teško, sve biste ponovili, šta je razlog tome?

BOŠNJAK: Apsolutno, mislim da se sve događa s razlogom i da ništa nije slučajno i da sve dolazi u svoje vrijeme. Neke stvari su jednostavno takve kakve jesu i bilo bi glupo da želim bilo što drugačije, jer mislim da kroz život treba puno puta pokušati, puno puta pasti i puno puta ustati. Ako želimo da promijenimo prošlost, ne možemo u budućnosti napraviti ništa čime ćemo biti zadovoljni, jer će nas stalno prošlost vući. Mislim da je bitno prihvatiti sve i dobro i negativno što nam se dogodilo.

NN: Kao djetetu su Vam sestre, kako ste svojevremeno naveli, bile "brutalno iskreni kritičari", čija je to uloga danas?

BOŠNJAK: Zapravo su i dalje moje sestre i moja obitelj. Oni vole rjeđe pohvaliti, ali i kritikovati. Naravno, tu su i suradnici koji me mogu savjetovati. Mislim da sam i ja kroz godine razvio osjećaj da znam šta je moj cilj i šta je moj pravac. Konstruktivne kritike uvijek volim uvažiti, ali me sve ostalo ne dira, jer samim time padamo pod utjecaj očekivanja i mišljenja drugih, što baš i nije najzdravije za kreativni proces.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost?

BOŠNJAK: Meni je bitno raditi glazbu, imati albume, imati svoju publiku, nastupe i na kraju dana, šta god da ulazi u sve to. Naravno, nikad ne znamo u kojem smjeru život može otići, glazba je naravno moj fokus i cilj, nešto čime se primarno želim baviti, pa bih rekao da je cilj zapravo živjeti od svoje glazbe i dijeliti svoju emociju sa ostatkom svijeta.

