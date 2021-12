"Audijencija" u "Jazavcu": Sluge vlasti aktuelne u svim vremenima

BANJALUKA - Kultna predstava "Audijencija" Vaclava Havela u produkciji "Ateljea 212" i "Scene ASM" iz Beograda biće izvedena u srijedu, 22. decembra, sa početkom u 20 časova u Gradskom pozorištu "Jazavac" u Banjaluci, a u organizaciji agencije "Venturo".

Reditelj predstave je nagrađivani Milan Nešković, a uloge u ovoj duodrami tumače regionalne zvijezde Miodrag Radonjić ("Južni vetar", "Ubice mog oca", "Hotel Beograd") i Nikola Rakočević ("Šišanje", "Branio sam Mladu Bosnu", "Krugovi", "Državni službenik").

Ovo je treći put da se legendarni komad postavlja na scenu poslije 1981. godine, kada su glavne uloge tumačili Bora Todorović i Petar Kralj, i 1999. godine, gdje su glumačku podjelu činili Vojin Ćetković i Sergej Trifunović.

"Velika je odgovornost kada igrate komad koji je sa velikim uspjehom već izvođen kod nas od strane velikih glumaca. Nama je to podstrek i nadamo se da smo napravili dobru 'Audijenciju' koja će se dugo igrati. Mi smo se spontano okupili bez velikih pretenzija i iz dosadašnjeg iskustva mi se čini da je to najbolji način za stvaranje. Zadovoljstvo nam je da radimo zajedno i radujemo se svakom nastupu. Siguran sam da ćemo ujedno i zabaviti publiku, ali i da će se ona veoma zamisliti", izjavio je Miodrag Radonjić. Radnja predstave dešava se u jednoj praškoj pivari i zasniva se na dijalogu između glavnog lika Vaneka i njegovog poslodavca Sladeka, zaduženog za špijuniranje svog sagovornika. Kako je Havel u vrijeme kada je napisao dramu bio zabranjen pisac, djelo je izvođeno krišom, u sobama, umjesto u pozorišnim prostorima.

Intrigantna prošlost "Audijencije" čini je i danas izuzetno zanimljivom i provokativnom. Naizgled običan, prozaičan, gotovo prijateljski razgovor krije u sebi puno više od puste razmjene, skoro pa najobičnijih porodičnih informacija i muških tajni. Sam tekst na duhovit način problematizuje kako se osjećaju i šta misle ljudi koji su pristali da neko drugi razmišlja umjesto njih.

"Ovde je u pitanju sudar dva potpuno različita sveta. Oni se zapravo pronalaze u jednom represivnom sistemu koji ih je naterao u istu sobu i uputio jednog na drugi. Oni se u drugim okolnostima ne bi ni sreli", rekao je Nikola Rakočević o ovoj predstavi i osvrnuo se i na to kako komad komunicira sa današnjim vremenom.

"I dalje imamo države, i dalje imamo sisteme koji se bore za prevlast. Kada ljudi dođu na vlast, oni je ne ispuštaju tako lako, daju sve od sebe da tu ostanu što duže, tako da situacije iz ovog komada živimo i dalje. To nije nešto što se promenilo, niti je to novo danas ili drugačije. Možda se samo stvari drugačijim imenima nazivaju, drugačije se manipuliše, ali sve su to detalji, suština je ista. Dakle, kada neko dođe na vlast, želi tu i da ostane i svi koji su protiv onih na vlasti potencijalni su neprijatelji i treba ih smaknuti", istakao je Rakočević.