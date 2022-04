Izložba "Broke $ Famous" u Banskom dvoru

BANJALUKA - Izložba "Broke $ Famous" akademske slikarke Ane Banjac aka Džeki Ford trebalo bi da bude otvorena večeras u 19 časova u Malom izložbenom salonu Banskog dvora.

Iz Banskog dvora radove Džeki Ford opisuju kao spontano, nepretenciozno art iskustvo rasterećeno očekivanja da se nekome svidi, te dodaju kako Ana Banjac humor uzima kao važnu tačku i plamen temeljac ove art serije.

"Izložba 'Broke $ Famous' je marginalan, ličan, uzbudljiv stav o svemu što Džeki intrigira i čini slobodnom da bude šta god ona hoće. 100% Džeki Ford. Like it or not. Ne zanima me", navedeno je u saopštenju.