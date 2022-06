PRIJEDOR - Na Mrakovici je danas otvorena izložba "Kozara 1942" povodom obilježavanja 80 godina od velike ofanzive, koja je posvećena uglavnom stradanju civilnog stanovništva.

Direktor Nacionalnog parka "Kozara" Božidar Nikoletić izjavio je da je ova izložba jedna u nizu aktivnosti kojima se pokušava dati značaj obilježavanju jubileja.

"Bitka na Kozari je bitka srpskog naroda za slobodu i za opstanak", rekao je Nikoletić novinarima na Kozari.

Izložbu su realizovali Muzej žrtava genocida i Memorijalni muzej na Mrakovici.

Kustos Muzeja žrtava genocida u Beogradu Bojan Arbutina rekao je da uz izložbu ide i katalog izložbe i knjiga odnosno zbornik odabranih dokumenata i svjedočanstava koji upotpunjuju ovu izložbu i bez koje ona ne bi mogla da funkcioniše.

"To je jedna vrsta triptiha. Izložba je zamišljena kao jedno ostvarivanje ambijenta, to jest u njoj dominiraju i šuma i krugovi i sve ono što je i na simboličan način i Džamonja ovde predstavio kroz ovaj spomenik. Pokušali smo te krugove da probijemo, to vrijeme i prostor Kozare u ljeto 1942. da uvučemo u muzej, da kod posjetilaca stvorimo jednu vrstu empatije", istakao je Arbutina.

Kustos Memorijalnog muzeja na Mrakovici Boris Radaković rekao je da se i ovom izložbom na primjeren način sjećaju svih žrtava Kozare, stradanja Kozare i pobjeda Kozare.

"Ovo je početak i ova priča biće nastavljena u više pravaca. Nas dvoje istoričara iz Memorijalnog muzeja na Mrakovici odradili smo posao oko pronalaženja adekvatne istorijske građe", dodao je Radaković.

Zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević rekao je da izložba opominje da se ta zla, koja su se desila u Prijedoru i Potkozarju, nikada više ne ponove.

Osim Arbutine i Radakovića, autor izložbe je i viši kustos Memorijalnog muzeja na Mrakovici Marina Ljubičić Bogunović, a autor postavke je rukovodilac Grupe za programe u kulturi, prosvjeti, umjetnosti i izdavaštvu Muzeja žrtava genocida Nikola Radosavljević.

Izložba će biti otvorena za posjetioce do 1. septembra na Mrakovici, a nakon toga u Beogradu.