Preminuo Tim Sejl, crtač legendarnih stripova o Betmanu

Strip crtač Tim Sejl, koji je uticao na generacije kreativaca u tom mediju, kao i na mnoge na filmu i televiziji, preminuo je u četvrtak. Imao je 66 godina.

Vijest o njegovoj smrti objavljena je na njegovoj zvaničnoj Twitter stranici, koja je nakon toga preimenovana u "Remembering Tim Sale".

"S velikom tugom objavljujem da je Tim Sejl danas preminuo. Preminuo je s ljubavlju svog života pored sebe i sve vas jako voli. Molimo da podijelite fotografije i priče ispod ove objave", napisano je u objavi.

It’s with a heavy sadness that I must announce that Tim Sale passed away today. He passed with the love of his life beside him, and loves all of you very much. Please share photos and stories under this post, as we hope to share them with the community. — Remembering Tim Sale (@ArtBySale) June 16, 2022

Prošle nedjelje glavni kreativni direktor DC-a Džim Li objavio je na Twitteru da zdravstveno stanje legendarnog crtača nije dobro.

"Žao mi je što moram da podijelim vrlo tužnu vijest da je legendarni umjetnik Tim Sejl primljen u bolnicu s teškim zdravstvenim problemima", napisao je tada u objavi.

Veliki dio Sejlovog stripovskog rada bio je vezan za partnerstvo s piscem Džepom Lobom, koji je takođe bio producent i scenarista za "Smallville", "Lost", "Commando" i "Teen Wolf".

Dvojac je stvorio legendarne stripove o vitezu tame, "Batman: Legends of the Dark Knight Halloween", "Batman: The Long Halloween" i "Batman: Dark Victory", koji tematizuju Betmanove rane godine, kao i "Superman for All Seasons" i "Catwoman: When in Rome".

"The Long Halloween" navodno je uticao na filmsku trilogiju o Betmenu reditelja Kristofera Nolana, a prema svemu sudeći inspirisao je i posljednji film o Betmenu reditelja Meta Rivsa.

Za Marvel su Sejl i Lob stvorili naslove poput "Daredevil: Yellow", "Spider-Man: Blue", "Hulk: Grey" i "Captain America: White".

"Tim Sejl je bio nevjerovatan umjetnik, čije je shvatanje kultnih likova imalo pravu ljudsku dubinu, a njegov revolucionarni dizajn stranica promijenio je način na koji cijela generacija razmišlja o pripovedanju u stripovima", napisali su iz DC-ja na društvenim mrežama.

Tim Sale was an incredible artist, whose take on iconic characters had real human depth, and his groundbreaking page designs changed the way an entire generation thinks about comic book storytelling. Our condolences go to Tim’s family and friends. He will be deeply missed. pic.twitter.com/VgXxu7O0V4 — DC (@DCComics) June 16, 2022

