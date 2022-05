Kako je kosa Zorice Brunclik postala pink

Zorica Brunclik podjednako je poznata po odličnom glasu, vanvremenskim hitovima, kao i po neobičnoj boji kose. Malo ko se sjeća početka njene karijere, dok je još bila tamnokosa.

Ovako je kosa Zorice Brunclik pretrpjela transfromaciju

Kako je došlo do transformacije u pink nijansu, Zorica je svojevremeno otkrila u jednom intervjuu.

"Dva vikenda imala sam nastupe u Švedskoj, a između sam bila slobodna. Ostala sam tamo kod prijatelja, nisam se vraćala za Beograd. U to vreme ćerka tog mog prijatelja imala je maturski rad za frizera. Roditelji su joj napravili salon, a ona je kao temu odabrala najluđe boje za najluđe glave. Jedna je bila moja. Rekla sam joj da ima četiri dana da me vrati u pravu boju. To je bilo užasno, trebalo je izvući tamnobraon. Glava mi je bila u krastama od blanša", prisjetila se.

"Prvo sam bila ljubičasta, a ja sam neko ko voli ljubičastu boju. Kada me je video na aerodromu, muž je hteo da me ostavi. Izgledala sam kao žar-ptica. Glava je 'vrištala', jedna nijansa, pa druga. Danas bi to bila šik frizura, ali tada nije bilo ni govora o tome.

A onda je kosa Zorice Brunclik ostala pink...

Bilo kako bilo, kosa Zorice Brunclik izazvala je tada lavinu tekstova, a naslovne stranice smjenjivale su jedna drugu. Iako je u prvom trenutku prijetio razvodom, Miroljub Aranđelović Kemiš ne samo što se pomirio s novim supruginim izgledom, već je dao sve od sebe da joj nabavi istu boju.

"Tada je bilo teže da dođete do nečega iz inostranstva, pa je on pametan naručio trista pakovanja, da imam zalihu. Međutim, greškom je došla pink nijasa i tako je sve počelo. Iskreno, tada sam shvatila da sam unikat. Sada mogu da stavim bilbord za koncert - bela pozadina i samo jedan pramen kose u pink nijansi, neko se neće zbuniti da koncert ima neko drugi, nego Zorica Brunclik", kaže pjevačica.

