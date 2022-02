Trač, psovanje i prljav auto mogu da vas odvedu u zatvor u jednoj zemlji

Sudar gotovo suprotnih svjetova može da se desi već poslije nekoliko sati provedenih u avionu... A da ne biste protiv svoje volje ostali na sljedećoj destinaciji duže od planiranog, dobro je poznavati lokalne običaje, pravila i zakone.

Ujedinjeni Arapski Emirati - UAE imaju veoma rigorozne zakone.

Iako postoje razni dobro poznati zakoni koje treba razmotriti dok ste u Dubaiju i okolnim Emiratima, neka manje poznata ograničenja UAE se često zanemaruju. Od Dubaija do Abu Dabija, ovo su neki od najčudnijih zakona i pravila zbog kojih možete biti uhapšeni, kažnjeni ili deportovani iz zemlje...

Psovanje na Whatssappu

Psovanje je potpuno zabranjeno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uz upotrebu engleske riječi "fuck" a zločin jer "sramoti čast ili skromnost" osobe, prema članu 373 Krivičnog zakona UAE.

Za psovanje je predviđena kazna do godinu dana zatvora i novčana kazna do 10.000 dirhama. Pokazivanje srednjeg prsta, što se smatra "nepristojnim gestom" koji narušava "žrtvin ponos, privatnost i/ili skromnost", rezultiraće deportacijom.

Ovo se takođe odnosi na vaše aktivnosti na mreži; korišćenje psovki u Whatssapp porukama ili na bilo kojoj društvenoj mreži ili platformi za razmjenu poruka krši sajber zakone UAE. Ovo uključuje slanje emojija u gorenavedenim nepristojnim gestovima. Možete dobiti kaznu do 250.000 dirhama, zatvorsku kaznu ili deportaciju.

Provjeravanje nečijeg telefona

U UAE je nezakonito "upadati u privatnost druge osobe" korišćenjem kompjuterskih mreža ili društvenih medija. To može dovesti do minimalne kazne zatvora od šest mjeseci i novčane kazne od 100.000 do 500.000 dirhama.

Jelo i piće u javnom prevozu

Potpuno je zabranjeno jesti i piti u svim oblicima javnog prevoza i njihovim stanicama, od metroa i autobusa do pješačkih prelaza. Ako vas uhvate u konzumiranju hrane i pića, novčanik vam može biti lakši za 100 dirhama.

Konzumirati hranu koja sadrži mak

Zrno maka je izvor opijuma i zabranjena supstanca u UAE, ako vas uhvate da posjedujete mak to predstavlja da ozbiljno kršite zakon i za posljedicu ima zatvorsku kaznu.

Korišćenje VPN-a

Prema zakonima UAE o sajber kriminalu, korisnici VPN-a mogu da se suoče s kaznama u rasponu od 500.000 do dva miliona dirhama ako "koriste lažnu IP adresu ili adresu treće strane na bilo koji drugi način da počine zločin ili spriječe njegovo otkrivanje".

Bilo da pokušate da biste pristupili ograničenom ili blokiranom sajtu ili preuzeli materijal zaštićen autorskim pravima, rizikujete veliku kaznu.

Imati prljav auto

Uz česte pješčane oluje u UAE, pomislili biste da će vam biti oprošteno što imate prašnjav automobil. Međutim, smatra se da prljavi automobili "narušavaju imidž grada i javno zdravlje". Kao rezultat toga, oni se rutinski kontrolišu, a vlasnicima se izriču kazne i naknade od 3.000 dirhama.

Iako neopran autimobil može da vas uvali u ozbiljne nevolje, isto tako može i "nepravilno" pranje automobila. Zabranjeno vam je da perete automobile u stambenim zonama ili angažujete radnike da peru vaš automobil.

Zbog toga je potrebno da odvezete automobil do odgovarajućih objekata, poput onih na benzinskim pumpama i tržnim centrima.

Fotografisanje ljudi bez dozvole

Ovo je veoma ozbiljan prekršaj koji je mučio mnoge ljude u prošlosti. UAE su veoma strogi u pogledu očuvanja privatnosti pojedinaca, a fotografisanje nekoga bez njihovog znanja ili saglasnosti shvata se veoma ozbiljno.

Ovo se dodatno pogoršava ako objavite ove slike na platformama društvenih medija. Prema zakonima o sajber kriminalu, za zločin možete dobiti novčanu kaznu do 500.000 dirhama i šest mjeseci zatvora.

Stvaranje i širenje glasina

Vjerovatno najdvosmisleniji zločin na ovoj listi, sve što se tumači kao glasina je kažnjivo po zakonu UAE.

Tračevi, posebno na društvenim mrežama, mogu rezultirati kaznom od tri godine zatvora i novčanom kaznom do milion dirhama. U namjeri da se pozabave onima koji "oštećuju društveni mir i javni red" i predstavljaju prijetnju "nacionalnom miru", UAE imaju veoma stroge zakone o širenju vijesti na mreži.

(Punkufer.hr)