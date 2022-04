Šta bi Mask mogao prvo da promijeni na Twitteru

Najbogatiji čovjeka svijeta, Ilon Mask, uspio je da ostvari svoj cilj, što se negdje i očekivalo prema pisanju Blumberga, a to je da postane vlasnik Twittera.

On je, naime, do sada imao 9% udjela u Twitteru.

Ovaj "posao" je težak 44 milijarde dolara, i jedan je od najvrijednijih te vrste. Inače, Mask se zalaže za slobodu govora, inače, pa i na popularnoj mreži koja važi za njegovu omiljenu.

Investitori će dobiti 54,20 dolara za svaku akciju koju poseduju u Twitteru.

Mask je 4. aprila otkrio da je kupio 9,2 posto udjela u Twitteru, čime je postao najveći akcionar te mreže za mikro-blogovanje, što je izazvalo skok akcija te kompanije od preko 27 procenata. U podnesku, objavljenom na Njujorškoj berzi, on je naveo da je kupovina obavljena 14. marta 2022, prenosi Rojters.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means