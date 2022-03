Antonov An-225 - najveći avion na svijetu

Teretni avion "antonov An-225" nazvan "Mrija" (san), za koji su svjetski mediji objavili da su ga ruske snage uništile u hangaru, proizveden je u Sovjetskom Savezu, u današnjoj Ukrajini, a prvobitno je razvijen za potrebe sovjetskog svemirskog programa.

Teretni avion An-225 nastao je na osnovu nešto manjeg "antonova An-124" "Ruslan", strateškog transportnog aviona na mlazni pogon. Razvio ga je sovjetski projektni biro ANTK Antonov i izrađen je samo jedan primjerak.

Prvenstveno je bio namijenjen za transport orbitera spejs-šatla "Buran" koji je bio prikačen u posebnom žlebu na "leđima". An-225 ima raspon krila od 88,4 metra i može da nosi najviše 250 tona tereta.

Prvi let je obavljen 21. decembra 1988. godine, a do danas je napravljen samo jedan primjerak mada je bilo planirano da se do kraja 2008. završi i drugi, davno započet.

Od 2001. godine Ukrajina ovu letjelicu koristi u komercijalnom teretnom saobraćaju.

Procjenjuje se da je vrijednost ovog aviona između 250 i 300 miliona američkih dolara.

(RTS)