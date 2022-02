Misteriozne oznake na tenkovima: "Rusi rade dobar posao"

Na ruskim tenkovima na granicama Ukrajine bijelom bojom je ispisano slovo "Z", primijetili su analitičari, što je dovelo do nagađanja o tome šta znači oznaka.

Snimke iz pograničnih regija prikazuju mnoštvo oklopnih vozila s oznakom "Z", uključujući i konvoj u Šebekinu, samo osam kilometara od ukrajinske granice.

"Čini se da ruske snage u blizini granice označavaju vozila slovom 'Z' kako bi identifikovale različite vojne jedinice", primijetio je na Twitteru Rob Li, vojni analitičar.

Šta tačno znači slovo "Z", zasad nije jasno.

Bilo je nagađanja da bi oznaka trebalo da spriječi prijateljsku vatru u slučaju ruske invazije.

Druga teorija je bila da su sve snage označene sa "Z" bile dio određene skupine s nepoznatom svrhom.

Neki analitičari su snage sa slovom "Z" nazvali "Zorro odredom".

"Pojavljuju se brojni video snimci ruskih vojnih vozila s oznakama 'Z'. Naša procjena je da su to identifikacijske oznake 'prijatelj ili neprijatelj' koje su koristile vojske tokom rata", napisali su na Twitter profilu Ukraine War Report, koji prati nagomilavanje ruskih trupa u blizini Ukrajine.

"Posljednjih dana vidio sam mnogo slika koje prikazuju ruske trupe u kampovima kako se skrivaju u šumama, od Bjelorusije do Solotija", napisao je Konrad Muzyka iz Rochan Consultinga, koji prati ruske vojne aktivnosti.

"Mislim da Rusi rade dobar posao u smislu operativne sigurnosti", dodao je.

More fully-loaded MT-LB vehicles with gear and troops, BAT-2 armored tracklayers, and Borisoglebsk 2 EW systems in Kursk. https://t.co/T8Gvk01NCm pic.twitter.com/lZSh13Ydx4