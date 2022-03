Ruski "bodež": Oružje od kojeg nema odbrane

Moskva je potvrdila i drugi napad hipersoničnom raketom na ciljeve u Ukrajini. Projektil Kinžal je strahovito brz i neuhvatljiv za protivvazdušnu odbranu i sada je imao "premijeru" u jednom ratu.

Projektil tipa Kinžal je u nedhelju pogodio skladište goriva u Kostjatinivki u blizini crnomorske luke Nikolajeva. To je potvrdilo rusko Ministarstvo odbrane. Raketa je prema navodima ispaljena iz vazdušnog prostora iznad poluostrva Krim.

Istim hipersoničnim projektilom je u subotu pogođeno podzemno skladište municije ukrajinske avijacije kod Deljatina na jugozapadu zemlje. Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je navodni snimak akcije od subote na Twitteru.

Kinžal (u prevodu: bodež) važi za jedno od najmodernijih oružja kojim Rusija raspolaže. Ujedno, ovo je prvi put da je ikada u jednom ratu upotrebljena hipersonična raketa.

"Ovi projektili neće promijeniti razvoj na ratištu - ali imaju snažan efekat na psihološku propagandu. Cilj je da se cijelom svijetu utjera strah u kosti", kaže ruski vojni analitičar Pavel Feglenhauer.

Kako piše njemački magazin Fokus, iako je Kinžal predstavljen još prije četiri godine, Zapad još uvijek malo zna o tom projektilu vazduh-zemlja.

"Ali zna se ovoliko: on je nevjerovatno brz, smrtonosno precizan i očito trenutno ne postoji ništa što može da ga zaustavi."

Projektil punog naziva Ch-47M2 Kinžal je najmodernija balistička raketa, a Rusija prva zemlja koja tako nešto ima u svom arsenalu. Taj projektil je ne samo daleko brži, već, za razliku od klasičnih balističkih raketa koje imaju zadatu putanju, Kinžal može da mijenja pravac i visinu skoro do samog udara u cilj - tako izbjegava protivvazdušnu odbranu.

Prema ruskim navodima, raketa dužine osam metara se ispaljuje sa aviona MiG-31K na visini od čak dvadeset kilometara. Može da putuje do 2.000 kilometara brzinom od deset maha (oko 12.000 kilometara na sat). Pretpostavlja se da se raketom manevriše pomoću satelitsko sistema GLONASS kojim rukovodi ruska vojska.

