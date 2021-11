Talibani na paradi u Kabulu defilovali sa američkim i ruskim naoružanjem

KABUL - Talibanske snage održale su danas vojnu paradu u Kabulu koristeći zarobljena oklopna vozila američke proizvodnje i ruske helikoptere čime su, kako navodi Rojters, pokazali transformaciju iz pobunjeničkih snaga u redovnu vojsk

Talibani su djelovali kao pobunjenički borci dvije decenije, ali su iskoristili veliku zalihu oružja i opreme koja je ostala posle pada vlade, koju je podržavao Zapad u avgustu, kako bi obnovili svoje snage, prenijela je agencija.

Parada je organizovana nakon završetka obuke 250 vojnika, rekao je portparol Ministarstva odbrane Enaiatulah Hvarazmi.

Na paradi je učestvovalo desetine američkih oklopnih vozila M117, koji su se kretali glavnim putem u Kabulu i helikopteri MI-17 koji su patrolirali iznad njih.

Mnogi vojnici su nosili puške američke proizvodnje M4.

Većina oružja i opreme koju talibanske snage sada koriste je ono koje je Vašington isporučio vladi u Kabulu u pokušaju da izgradi avganistanske nacionalne snage sposobne da se bore upravo protiv njih.

Talibanski zvaničnici su rekli da će piloti, mehaničari i drugi eksperti iz bivše Avganistanske nacionalne armije biti integrisani u nove snage koje su, takođe, počele da nose konvencionalne vojne uniforme umesto tradicionalne avganistanske odjeće koju inače nose njihovi borci.

