Vučić: Dodatno ćemo opremiti i modernizovati Rečnu flotilu

ŠABAC - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas, nakon prikaza obuke Riječne flotile na Savi kod Šapca, da će država dodatno opremati i modernizovati Riječnu flotilu i nabavljati nove čamce i brodove sa niskim gazom kako bi mogli da se koriste i na drugim rekama, a ne samo na Savi i Dunavu.

Prikaz obuke Riječne flotile je izveden u vojnom kompleksu "Mačvanski partizanski odred", a Vučić je rekao da je sve realizovano na izuzetan način, iako su bili komplikovani uslovi.

Vojska Srbije obeležava 16. novembar kao Dan vida Kopnene vojske i Dan roda pješadija u sjećanje na početak Kolubarske bitke i predsjednik je čestitao pripadnicima vojske taj praznik.

Vučić je rekao da će se za Riječnu flotilu nabavljati sonari, ali da će se uvesti i korišćenje dronova i drugo.

Kada je riječ o nabavci novih čamaca i brodova sa niskim gazom, kaže da je cilj da mogu da se koriste vojna plovila ne samo na Dunavu i Savi već i na sve tri Morave, Tisi i Drini.

"Mnogo toga stiže do kraja godine za Kopnenu vojsku stiže do kraja godine i verujem da će svi biti zadovoljni", naglasio je on i dodao da država ulaže u vojsku više nego ikad, u opremu i naoružanje.

Istakao je da su, ipak, najveća snaga naše vojske ljudi koji se svakoga dana uvježabavaju kako bi u svakom trenutku mogli da odbrane zemlju,.

Obuka se izvodila po temi "Taktička grupa u odbrani plovnog puta", uz učešće jedinica Prve brigade i Četvrte brigade Kopnene vojske.