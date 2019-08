Drveće koje "hoda": I dalje je misterija kako to radi

¿Sabíais que la Socratea exorrhiza o palmera caminadora es una especie perteneciente a la familia de las Arecaceae? Es nativa de las selvas tropicales en América del sur y central, puede llegar a medir 25 metros de altura y tener un diámetro de 16 cm. En mi última expedición a la selva de Panamá descubrí este curioso ejemplar que comparto con vosotros. #PaisajismoUrbano #IgnacioSolano #SocrateaExorrhiza #expedicion #botanica #investigacion #aventura #JardinesVerticales #Panama

