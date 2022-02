Rijeka Spreča ostaje bez ribe

TUZLA - U rijeci Spreči sve je manje ribe, što je rezultat velikog zagađenja, i krajnje je vrijeme da se nešto učini, rečeno je na jednodnevnoj konferenciji "Ekološka valorizacija biodiverziteta faune vodenih ekosistema sliva rijeke Spreče", koju su organizirali Centar za savremena biološka istraživanja i Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Rijeka Spreča je najveća tekućica u TK. Nažalost, trpi različita zagađivanja i njen ekološki status je sve teži, pokazalo je jednogodišnje istraživanje. Avdul Adrović, profesor sa Odsjeka biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Tuzla, istraživao je ribe u Spreči i kaže da nema ohrabrujuće rezultate.

"Ako poredimo to da je nekada u rijeci Spreči egzistiralo preko 40 vrsta riba, što je bilo jedinstveno za Evropu, danas je to nekih 16 vrsta i to su zbilja poražavajući rezultati. Ribe koje su opstale imaju najšire valence za niz ekoloških faktora, odnosno imaju visok stupanj tolerancije na visok intenzitet zagađenja", pojašnjava Adrović.

On naglašava da se Spreči desilo sve ono loše što se moglo desiti jednoj rijeci jer, osim što trpi različite oblike zagađenja, pregrađena je u središnjem dijelu te je od tekućice napravljena akumulacija, što je za posljedicu imalo promjene u životnim zajednicama koje egzistiraju.

"Rješenje je teško naći jer je Spreča platila cijenu razvoja nakon Drugog svjetskog rata, kada se o ekološkim pitanjima nije mislilo dok nisu nastali problemi. U ovoj situaciji je rješenje gotovo nemoguće", priča Adrović i dodaje da bi stanje moglo popraviti odvoz smeća iz okolnih naselja te rješavanje problema otpadnih voda iz domaćinstava i industrijskih postrojenja.

On naglašava da su rezultati istraživanja u stvari alarm koji poziva nadležne na konkretne korake. Profesori će apel za spas Spreče uputiti relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti.

"Namjera nam je bila da prvo identifikujemo stanje, šta imamo u tim tekućicama, koje organizme. Onda izvršiti popise eventualnih zagađivača na ovom slivu, a onda poduzeti mjere. To trebamo svi. Ne samo nadležni. Oni jesu najodgovorniji, ali obrazovni sistem u svojim programima treba educirati učenike, a nevladine organizacije stanovnike", kazao je Isat Skenderović, profesor na pomenutom fakultetu.

Na rijeci Spreči su česti ekološki incidenti, ali nikada niko nije odgovarao za to te je i prošle godine zabilježen veći pomor ribe.