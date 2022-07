Toplotni talas pogodio Evropu, srušeni temperaturni rekordi

​Intenzivna vrućina u većem dijelu Evrope uzrokovala je junske temperaturne rekorde od Arktičkog kruga pa sve do Sjeverne Afrike.

Snažni toplotni talas uzrokovao je porast temperatura znatno iznad prosjeka za jun u brojnim zemljama, u nekim slučajevima i do 20 stepeni.

Norveška je u srijedu u Banaku zabilježila temperaturu od 32,5 Celzijevih stepeni, navodno najvišu temperaturu ikad zabilježenu unutar Arktičkog kruga u Evropi. Znatno je viša i od junskog prosjeka od 13 stepeni Celzijusa.

UPDATE While unprecedented June heat impacted Norway, the station in the far north which appeared to break the previous month record by over had a much shorter period of observation than the official station documentation advertised. pic.twitter.com/oLa33fj1B0 — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) June 30, 2022

U Poljskoj je u ponedjeljak temperatura dosegla oko 35 Celzijevih stepeni, a u dijelovima istočne Njemačke na nekoliko je lokacija izmjereno 37.

Junski temperaturni rekordi oboreni su u Sloveniji i Hrvatskoj, dok je u Bosni i Hercegovini temperatura bila 0,2 Celzijusa stepena niža od junskog rekorda od 41 Celzijusa, prenosi EPA.

Heatwave in Europe has claimed another TWO national heat records for the month of June. Slovenia Croatia The first time on record Croatia has hit 40 in the month of June. pic.twitter.com/wFNy1IWXMQ — Scott Duncan (@ScottDuncanWX) June 29, 2022

Ekstremne vrućine proširile su se na Sjevernu Afriku. Temperature u Tunisu u ponedjeljak su se izjednačile s mjesečnim rekordom od 48,7 Celzijevih stepeni, prenosi Večernji list.

S druge strane, Evropu su pogodile i grmljavinske oluje koje su uzrokovale razorno klizište u južnoj Austriji pri čemu je jedna osoba poginula.

Poplavljene su kuće i ceste u Koruškoj. U nastavku sedmice očekuju se nove grmljavinske oluje popraćene gradom i jakim vjetrom.

Najtopliji jun od početka službenih mjerenja i u BiH

Jun 2022. godine obilježila je iznadprosječna toplina koja je bila naročito izražena u posljednjoj dekadi mjeseca, kada su prosječna odstupanja imala vrijednosti od 3,6 stepeni Celzijusa u Mostaru do 6,3 u Sarajevu, javlja Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

"Srednje mjesečne temperature zraka u junu 2022. godine bile su znatno više u odnosu na prosjek za referentni niz (1991.-2020.). Temperaturna odstupanja varirala su od 2,6 stepeni u Gradačcu i Bihaću do 3.8 stepeni u Sarajevu. Srednje mjesečne temperature zraka bile su u rasponu od 21.5 stepeni Celzijusa u Livnu do 26.3 u Neumu, a u planinskim područjima od 11.8 stepeni na Bjelašnici do 18.4 na Ivan-Sedlu", rečeno je iz (FHMZBiH).

Prema raspodjeli percentila temperaturne vrijednosti svrstavaju u kategoriju vrlo toplo i ekstremno toplo.

U Sarajevu, Bugojnu i Livnu jun 2022. godine je najtopliji, a na ostalim stanicama je drugi najtopliji jun od početka službenih mjerenja.

Na Meteorološkoj stanici Zenica nadmašen je apsolutni maksimum. Dana 29. juna izmjereno je 40 stepeni Celzijusa. Ovo je ujedno i najveća temperatura u junu izmjerena u Bosni. Dosadašnji apsolutni maksimum za Zenicu u junu iznosio je 39,6 stepeni, a zabilježen je 23. juna prošle godine, prenosi Anadolija.

"Srednje minimalne temperature zraka u junu 2022. godine bile su na svim posmatranim stanicama znatno iznad prosjeka. Navedene temperature varirale su između 9.3 stepeni Celzijusa na Bjelašnici i 21.9 u Neumu. Odstupanja srednjih mjesečnih minimalnih temperatura zraka u odnosu na referentni niz (1991-2020.) bila su od 1.8 stepeni u Tuzli do 3.1 na Bjelašnici. Minimalne temperature zraka kretale su se od 3,7 stepeni (15. juna) na Bjelašnici do 16.9 stepeni (15. juna) u Neumu. Tokom mjeseca najveći broj tropskih noći zabilježen je u Mostaru (21), Gradačcu (šest) te Sarajevu, Zenici i Sanskom Mostu (jedna)", navedeno je iz FHMZBiH.

Srednje maksimalne temperature zraka bile su između 14.5 stepeni Celzijusa na Bjelašnici i 33.6 u Mostaru sa prosječnim odstupanjima u rasponu od 2.4 stepena u Tuzli do četiri stepena u Livnu. Apsolutne maksimalne temperature zraka kretale su se između 22.1 stepen (29. juni) na Bjelašnici i 41 stepen (28. juni) u Mostaru.

Uz preovlađujuće sušne uslove, ukupne količine padavina, uglavnom pljuskovitog karaktera, tokom juna 2022. godine bile su na većini stanica znatno ispod klimatološke normale (1991-2020.).

Prema raspodjeli percentila količine padavina svrstavaju u kategorije ekstremno sušno, vrlo sušno, sušno, normalno i kišno. Prema Standardiziranom padavinskom indeksu (SPI) koji je dobar pokazatelj sušnih uslova na mjesečnoj i višemjesečnoj vremenskoj skali, tokom juna preovladavali su uslovi jake do izuzetne suše.