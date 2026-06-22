BANJALUKA - U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjaluci, danas, 22. juna, održana je konferencija za novinare povodom Sedmog "Pecka Outdoor Festivala", koji će od 26. do 28. juna biti održan u selu Pecka kod Mrkonjić Grada.

Na konferenciji su govorili direktor festivala Boro Marić, predstavnik Turističke organizacije Republike Srpske Ana Lakić, predstavnik kompanije „Tropic“ Aleksandra Marković, kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Isidora Živković, predstavnik Pop-rok sekcije Umjetničke škole „Vlado Milošević“ Bojana Malešević i voditelj aktivnosti za djecu Nikola Vranjković – Čika Nikola.

Organizatori najavili najbogatiji program do sada

Organizatori su istakli da ovogodišnje izdanje festivala donosi do sada najbogatiji program, namijenjen ljubiteljima prirode, sporta, umjetnosti, muzike, porodičnih aktivnosti i lokalnih proizvoda.

Direktor festivala Boro Marić rekao je da su organizatori spremni da posjetiocima tokom tri festivalska dana ponude raznovrsne i kvalitetne sadržaje.

"Godine brzo prolaze i stigli smo do sedmog festivala. Čini mi se da smo sada spremniji nego ikada i da imamo najbogatiji program do sada. Jedva čekamo da pokažemo šta smo sve pripremili", rekao je Marić.

Sportske aktivnosti za ljubitelje avanture

Glavni program biće održan tokom subote i nedjelje, kada posjetioce očekuju sportsko penjanje, pješačenje do vidikovaca Pecke, vožnje električnim biciklima, kanjoning Koronom, snalaženje u prirodi, upoznavanje biljaka i gljiva, kao i sportsko-kreativna avantura za djecu.

Posebno zahtjevna biciklistička ruta ove godine vodiće prema Glamoču, preko Mliništa.

Organizatori su naglasili da će učesnicima na raspolaganju biti stručni vodiči i odgovarajuća oprema, te da se na ovaj način festivalske aktivnosti postepeno šire i na okolna sela i opštine, među kojima su Ribnik, Šipovo i Glamoč.

Marić je podsjetio da je festival prvi put organizovan prije devet godina, uz dvogodišnju pauzu tokom pandemije virusa korona. Prema njegovim riječima, "Pecka Outdoor Festival" iz godine u godinu raste, kako po broju sadržaja tako i po broju partnera, učesnika i posjetilaca.

Ovogodišnji program donosi i bogatiji "Šareni market", na kojem će lokalni domaćini predstaviti domaće prehrambene, zanatske i druge proizvode. Tokom festivala biće otvorena i novoizgrađena kuhinja, u kojoj će se pripremati hrana za posjetioce.

Radionice za djecu i odrasle u prirodnom okruženju

Značajan dio programa čine edukativne i kreativne radionice za djecu i odrasle.

Posjetioci će moći da učestvuju u radio-amaterskoj, muzičkoj, likovnoj i joga radionici, radionici udaraljki, potrazi za ekološkim blagom, kao i programu "Mali safari: Napravi svoj insektarijum".

Kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Isidora Živković predstavila je radionicu prvenstveno namijenjenu djeci, tokom koje će učesnici zajednički izrađivati zastavu planete Zemlje.

Ona je navela da će radionica podstaći djecu da razmišljaju o tome šta im planeta Zemlja predstavlja i da kroz kreativni rad daju lični doprinos zajedničkom umjetničkom djelu.

"Vjerujem da će se djeca u prirodnom okruženju Pecke posebno povezati sa ovom temom. Želimo da ih podstaknemo na kreativno razmišljanje i da zajedno napravimo jedinstven rad", rekla je Živkovićeva.

Nikola Vranjković – Čika Nikola najavio je raznovrstan program za najmlađe, koji će obuhvatiti sportske igre, ples, muziku, animaciju i kreativne sadržaje.

"Kroz igru ćemo podsticati kretanje, timski duh, fer-plej i zajedništvo. Potrudićemo se da djeci bude lijepo, ali i da kroz aktivnosti nauče nešto novo", rekao je Vranjković.

Bojana Malešević najavila je nastup Pop-rok sekcije Umjetničke škole "Vlado Milošević“ iz Banjaluke, koja će se publici predstaviti u petak, 26. juna. Ona je istakla da sekcija postoji šest godina i da je do sada nastupala na brojnim koncertima i festivalima u Banjaluci, Gradišci i Beogradu.

Predstavnik kompanije "Tropic“ Aleksandra Marković izrazila je zadovoljstvo što je ova kompanija i ove godine generalni sponzor festivala.

Prema njenim riječima, posebna vrijednost festivala ogleda se u sposobnosti organizatora da na jednom mjestu okupe sportiste, porodice, djecu, umjetnike, avanturiste i ljubitelje prirode, nudeći kvalitetan i sadržajan program za različite generacije.

Koncerti, astronomija i "Šareni market"

Festival počinje u petak, 26. juna, nastupima i umjetničkim programima, dok će svečano otvaranje biti održano u subotu u 11.00 časova. Subotnji program biće završen muzičkim koncertom grupa „Sopot“ i „Tsaritsyn“, kao i noćnim predavanjem i teleskopskim posmatranjem zvijezda pod nazivom „Astrognozija – putovanje kroz sazviježđa“.

Tokom nedjelje biće nastavljene aktivnosti na otvorenom, radionice i „Šareni market“, a u večernjim časovima nastupiće grupa „Accordiano“.

Zvanično zatvaranje festivala predviđeno je za 20.00 časova.

Organizatori su zahvalili sponzorima, partnerima, lokalnim zajednicama, ustanovama, organizacijama i predstavnicima medija koji godinama pružaju podršku festivalu, pozvavši građane da posljednji vikend u junu provedu u Peckoj.

Kako su istakli, "Pecka Outdoor Festival" nastao je sa željom da doprinese oživljavanju sela i pokaže da ruralni prostori mogu biti mjesta susreta, dobrih ideja, zdravih životnih navika, zajedništva i novih razvojnih mogućnosti.