Ublažavanje mjera u Srpskoj tek nakon prvog vala vakcinisanja

BANJALUKA, SARAJEVO - Novo ublažavanje epidemioloških mjera se može očekivati tek nakon prvog kruga vakcinacije protiv virusa korona, koji bi trebalo da bude u februaru.

Nenad Stevandić, šef Tima za praćenje sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, za "Nezavisne" ističe da do popuštanja mjera vjerovatno neće doći 1. februara, jer trenutno nema velike razlike u broju zaraženih ili hospitalizovanih u RS.

"Vjerovatno će i Srbija ići sa ublažavanjem mjera nakon prvog kruga vakcinisanja, pa ćemo i mi vjerovatno tako", rekao je Stevandić u petak i dodao da treba pratiti situaciju i s novim sojevima virusa korona.

"Ono što je glavna karakteristika ovog virusa je njegova nepredvidivost, zbog toga je sve podložno promjenama, pa tako i mjere", zaključio je Stevandić.

U Ministarstvu prosvjete i kulture RS su za "Nezavisne" istakli da se epidemiološke mjere u osnovnim i srednjim školama još neće ublažavati.

"Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane virusom korona trajanje časova u osnovnim i srednjim školama se neće produžavati, a trenutni plan organizovanja rada u školama u potpunosti je usklađen s preporukama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite te Instituta za javno zdravstvo RS, kao i sam način djelovanja i procedure u slučajevima eventulane pojave simptoma kovid-19 tokom boravka u školi kod učenika ili nastavnika", naveli su u ovom ministarstvu.

Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, izjavio je u petak da će RS obezbijediti oko 100.000 vakcina koje će stići u februaru iz Rusije, od različitih proizvođača.

"Vakcine će biti besplatne i neće biti komercijalizovane i u tom pogledu ne treba da se spekuliše, a svim građanima treba dati mogućnost izbora vakcinisanja", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu. Najavio je da će RS u narednim sedmicama biti u prilici da pokrene proces vakcinacije.

Naveo je da ne zna kakva je situacija u vezi sa vakcinama u FBiH, ali da je očigledno da je direktnim kontaktima potrebno obezbijediti vakcine.

"Najave koje dobijamo iz EU da će zatvoriti tržište vakcina nisu optimistične. EU se nije snašla ni na početku pandemije i nije se snašla ni oko vakcina i to može da bude ozbiljan problem povjerenja u osnovne vrijednosti same EU, a to je prije svega solidarnost", zaključio je Dodik.

Radovan Višković, premijer RS, istakao je da je RS krenula u nabavku vakcina kroz direktnu pogodbu sa dobavljačima, naglasivši da je blizu finalizacija dogovora i isporuka ruske sputnjik V. Istakao je da bi 400.000 doza te vakcine uskoro trebalo stići u RS, dodavši da već u februaru treba da stigne oko 100.000 doza. Dodao je da se vode pregovori za nabavke vakcina i sa Kinezima.

"Naša je procjena da obezbijedimo vakcine za oko 50 odsto stanovništva, koje će biti besplatne i dobrovoljne, iako Svjetska zdravstvena organizacija kaže da bi trebalo zemlje da obezbijede vakcine za oko 30 odsto svog stanovništva", rekao je Višković. Naveo je da bi volio da se svi građani Srpske vakcinišu i da će, ukoliko se izrazi interes za masovnu vakcinaciju, biti obezbijeđen dovoljan broj vakcina.

Naglasio je da se radi na više polja kako bi se nabavile vakcine protiv virusa korona.

"Svi u BiH smo malo obmanuti jer smo računali da ćemo neke stvari lakše ostvariti ako idemo sa ostatkom svijeta, zbog čega smo sa 186 zemalja ušli u sistem Kovaks. Srpska je svoje obaveze uredno izmirila za 400.000 doza, FBiH je nekoliko dana kasnila, ali je uplatila. Ipak, niko od tih 186 zemalja nije dobio vakcine preko tog sistema", naveo je Višković.

Novinari prioritetna grupa

Ministarstvo civilnih poslova BiH, na osnovu dopisa Društva novinara BiH, uputilo je pismo entitetskim ministarstvima zdravstva i Odjeljenju za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta s molbom da novinare uvrste na listu prioriteta za vakcinisanje protiv virusa korona.

"Vjerujemo da će nadležna ministarstva zdravstva imati razumijevanje za apel i da će njihova odluka biti u prilog profesiji koja često ne zna niti za radno vrijeme, niti za privilegovane uslove rada, niti za nerješivost bilo koje prepreke na putu izvršenja njihovog radnog zadatka", navodi se u saopštenju Ministarstva civilnih poslova BiH.