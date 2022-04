Kovač: "Lora" zatvorena 1997, tražimo presudu za kompletan period

TREBINJE - Osuđujuća presuda zbog ratnog zločina nad civilima u "Lori" dobra je vijest, ali je najtragičnije to što je njenom bivšem upravniku Tomislavu Duiću i ostalima suđeno samo za period od aprila do avgusta 1992. godine, a "Lora" je trajala do avgusta 1997. godine, kada su iz nje posljednji izašli ljudi koji su bili zarobljeni u zapadnokrajiškim opštinama, njih 22.

Rekao je to za "Nezavisne novine" Vukan Kovač, predsjednik Udruženja logoraša regije Trebinje, komentarišući to što su u splitskom Županijskom sudu nepravosnažno osuđeni Duić na osam godina i šest mjeseci te čuvar Emilio Bungur na četiri godine i deset mjeseci zatvora.

"Oni su bili osuđeni i ranije, ali dok su bili u bjekstvu. Međutim, neko im je u nekom vremenskom periodu savjetovao da je ipak bolje da se predaju, što su i učinili, a ova sadašnja presuda je presuda u obnovljenom postupku", pojasnio je Kovač u izjavi za "Nezavisne novine".

Kovač je rekao da je logor postojao u kontinuitetu godinama, a sudski proces odnosio se samo za period od četiri mjeseca, što je skandalozno za jedno pravosuđe i državu koja sebe hvali da je demokratska.

"Nećemo se smiriti dok ne padne presuda za taj, ali i ostale logore u Hrvatskoj od nastanka do zatvaranja", istakao je Kovač.

