Milanović o sukobu navijača i policije: Nezamislivo

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao je, povodom sukoba navijača i policije koji se desio u subotu na auto-putu prema splitu, da mu je nevjerovatno da je došlo do situacije da policija puca, prenose hrvatski mediji.

"Ja sam hajdukovac, malo sam subjektivan, ali prije svega predsjednik", rekao je Milanović.

Hrvatski predsjednik poručio je da Vlada određuje pravila na stadionima.

"Kad se ova vlada na to odluči, kad popiju tabletu za hrabrost, onda će se Torcida i BBB prema tome odnositi sa strahopoštovanjem. Stadioni nisu mjesto orgijanja i divljanja, ako imaš tu energiju, idi na boks. Drugo, policija je trebala biti pripremljenija. Nevjerovatno mi je kako su došli u situaciju da policajac puca vatrenim oružjem", rekao je.

Milanović je dodao da postoji asortiman stvari kako se rješavaju takve situacije.

"Gumeni meci. Pucati iz pištolja na ljude, ko je to planirao? To je nezamislivo, ti ljudi su mogli biti mrtvi. To je problem vodstva. Ali prvi problem je da vlast ne poziva na dijalog Dinamo-Hajduk, oni su pravno ništa. Izbore u Splitu ćete ionako izgubiti jer oni ne glasaju za papke. Ali moraćete se nekome zamjeriti kao što se i ja zamjeram švedskim fašistima ", rekao je.

Rekao je da će vidjeti hoće li ići na finale Kupa.

"Vidjeću, ne znam šta bih u ovoj klimi. Zvali su me, zvali su i iz Dinama u nedjelju, ali nisam mogao doći. Ja ne mrzim Dinamo", zaključio je predsjednik.