Porfirije: Ovde žive dobri ljudi kojima su na prvom mjestu dobro i vrlina

TUZLA - Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je danas u Tuzli da u BiH i Republici Srpskoj žive dobri ljudi kojima su na prvom mjestu dobro i vrlina, te kojima je drugi čovjek bližnji.

"Ovde, na ovim prostorima, u ovoj blagoslovenoj zemlji žive ljudi kojima je važniji čovek od profita, važnija ljudska duša od uspeha, važnije je to da se prepoznajemo kao ljudi", rekao je patrijarh Porfirije u besjedi vjernicima nakon Svete arhijerejske liturgiji u Sabornom hramu u Tuzli povodom 140 godina od osveštanja Sabornog hrama.

Patrijarh srpski rekao je da sve to ne bi bilo moguće da srpski narod nije ukorijenjen u jevanđelju Hristovom i Hristovoj pravoslavnoj vjeri.

"Pravoslavna vera, pravoslavna crkva je ne samo nekada utemeljila i odredila staze naših hodova nego uobličila ono što jesmo", dodao je patrijarh Porfirije.

On je istakao da ovdje žive ljudi različitih vjera, koji drugačije vjeruju u Boga i drugačije mu se mole, ali vjeruju u Boga i trude se da čuju šta im bog govori.

"Ako nas išta od toga zbunjuje, stvara nedoumicu, tu je je jevanđelje Hristovo, reč njegova, tu je vera pravoslavna da nas nauči i da bude smernica našeg života da je Gospod stvorio sve ljude i da su svi pozvani da budu braća, i da je zakon po kojem mi živimo zakon ljubavi", poručio je patrijarh.

Prema njegovim riječima, iako se u istoriji srpskog naroda puno toga mijenjalo od mjesta gdje živi, do država kojima pripada, ono što je ostalo kao crvena nit koja čuva srpski narod i čime on postoji to su pravoslavna crkva i pravoslavna vjera.

"Jevanđeljski zakon, zakon Hristov, njegove zapovesti, ono su na čemu su rasli i razvijali se naši preci. Hristove reči i Hristove zapovesti su bile stalni podsetnik u svakodnevnom životu, u svakom trenutku za sve naše braće i sestre i sve koji su prethodili", dodao je patrijarh.

On je istakao da je Hristova riječ, bolje reći Hristos, mjera je i mjerilo svega što je vrijedno u nama kao pojedincima i našem narodu kao zajednici.

"Bez Hrista, jevanđelja njegovog, zapovesti njegovih ne postoji ništa što ima trajnu vrednost u našem narodu", poručio je patrijarh Porfirije.

Prema njegovim riječima, ako je išta danas potrebno srpskom narodu i čitavom svijetu to su jevanđelje Hristovo i njegova riječ.

"Jer njegova reč je ljubav, jer ta reč ne poznaje neprijatelja, spremna je na žrtvu, praštanje, milosrđe, pokajanje i mnoge druge vrijednosti koje izviru iz ličnosti Hristove i jevanđenja njegovog, a zaživele su našem narodu kroz našu crkvu i kroz našu veru", rekao je patrijarh srpski.

Njegova svetost je istakao da je blagosloven i ispunjen radošću zbog njihove ljubavi, zato što vole Boga i svoju crkvu, u kojoj nalaze smisao svoga postojanja.

"Radostan sam i zbog toga što čuvate pravoslavnu veru, ali ne samo čuvate nego i njom živite", dodao je patrijarh srpski.

On je izrazio radost što se nalazi u krajevima koji su rodni kraj njegovih roditelja, navodeći da ih zbog toga doživljava i kao svoj rodni kraj.