Rekordni rebalansirani budžet

​Skupština Grada Trebinja usvojila je konačnu verziju rebalansiranog gradskog budžeta za ovu godinu koja iznosi 78.853,000 KM, što je gradonačelnik Mirko Ćurić okarakterisao kako ga ne treba posmatrati izdvojeno, već kroz strukturu sredstava koja ga čine.

Prema njegovim riječima, značajan dio povećanja odnosi se na strogo namjenska sredstva koja su vezana za konkretne projekte i ne mogu biti utrošena u druge svrhe, a među tim sredstvima nalaze se i sredstva Doma zdravlja Trebinje u iznosu od oko šest miliona maraka, koja su prenesena iz prethodne godine.

Osvrćući se na pitanje kreditnog zaduženja, Ćurić je naveo da je trenutni stepen zaduženosti Grada Trebinja oko devet odsto, dok je zakonski dozvoljeni maksimum 18 procenata.

On je istakao da se zaduženost ne može posmatrati isključivo kroz procenat duga, već prije svega kroz namjenu sredstava i efekte koje investicije donose lokalnoj zajednici.

„Ukoliko se kreditna sredstva ulažu u novu vrijednost, infrastrukturu i projekte koji će donijeti dugoročnu korist gradu i građanima, onda takvo zaduživanje ima svoje puno opravdanje“, poručio je Ćurić, dodajući da Grad Trebinje redovno izmiruje sve svoje obaveze i da nije bilo problema u servisiranju kredikreditnih zaduženja.

Novi trg u naselju Gorica

Jedan od projekata koji će biti finansiran iz kreditnih sredstava jeste i uređenje Trga u naselju Gorica, za šta je planirano izdvajanje od 500.000 konvertibilnih maraka.

Prema najavama iz Gradske uprave, planirano je uređenje prostora između Industrije alata i objekta „Tropik“ marketa, modernizacija postojeće pijace i tezgi, izgradnja novog parking prostora, kao i povezivanje ovog dijela naselja sa novom saobraćajnicom prema Željezničkom mostu.

Projektom su predviđeni i novi drvoredi, uređenje zelenih površina, postavljanje klupa i izgradnja fontane, kako bi najveće trebinjsko naselje dobilo moderan i funkcionalan javni prostor namijenjen okupljanju građana.

Tender za izbor izvođača radova, prema najavama gradonačelnika, trebalo bi da bude raspisan već narednih dana, dok se uvođenje izvođača u posao očekuje u roku od dva mjeseca nakon okončanja procedura javnih nabavki.

Grad Trebinje je, osim već odobrenih sredstava za završetak nove zgrade Gimnazije i BH6 projekta, prema Vladi Republike Srpske uputio i zahtjeve za finansijsku podršku za uređenje trgova i užeg gradskog jezgra, izgradnju i sanaciju gradske deponije, te izgradnju putne infrastrukture prema Novom Trebinju.

Nova kadrovska zgrada i nova vatrogasna vozila

Među prioritetima je i izgradnja stambene zgrade za doktore, profesore i drugi deficitarni kadar, za šta je zatražena podrška u iznosu od oko pet miliona konvertibilnih maraka, s ciljem privlačenja i zadržavanja stručnjaka u Trebinju.

Grad je zatražio i sredstva za nabavku dva nova vatrogasna vozila za potrebe Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, čija je procijenjena vrijednost oko 750.000 konvertibilnih maraka.

Gradonačelnik je izrazio očekivanje da podrška Vlade Republike Srpske neće izostati, iako je, kako je naveo, nerealno očekivati da svi projekti budu finansirani u punom iznosu, posebno imajući u vidu da je samo za izgradnju nove i sanaciju postojeće deponije potrebno oko 16 miliona konvertibilnih maraka.

Prema njegovim riječima, svi kandidovani projekti imaju za cilj dalji privredni i infrastrukturni razvoj Trebinja, stvaranje boljih uslova za život građana i nastavak investicionog ciklusa koji grad bilježi posljednjih godina.