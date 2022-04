Štafetne igre otkrile sportske talente

DOBOJ - Štafetne igre i poligoni spretnosti pokazali su da se među 200 mališana predškolskog uzrasta iz Doboja i Dervente kriju budući sportisti, koji su na malim sportskim igrama pokazali šta umiju.

Ovu aktivnost u Parku narodnih heroja organizovala je Javna predškolska ustanova "Majke Jugovića" u saradnji sa Školom sporta "Sparta", a pridružili su im se drugari iz dva privatna dobojska vrtića "Madagaskar" i "Mala industrija" te iz obdaništa "Trol" iz Dervente.

"S obzirom na to da je život ubrzan i da je tehnologija napredovala djeca se sve manje kreću i manje su aktivna, što dovodi do velike pojave gojaznosti i deformiteta kičmenog stuba. Evo, samo to da vam kažem i dovoljno je da sami zaključite da je fizička aktivnost veoma značajna jer doprinosi rastu i razvoju djece od predškolskog uzrasta", kazao je Budimir Luković, trener u Školi sporta "Sparta".

"Mi osluškujemo potrebe djece, a oni najviše vole da se igraju u prirodi, da se bave sportom, tako da mi u vrtićima jedva čekamo proljeće da organizujemo ovakve aktivnosti", rekla je Anđelka Kuzmić, direktorica JPU "Majke Jugovića".

Kakve fizičke aktivnosti tokom svog boravka u vrtiću imaju otkrilo nam je troje mališana...

"Mi u vrtiću radimo kolut naprijed, provučemo se ispod tunela i gađamo metu. Nekad imamo stepenice na koje se popnemo, tu bude jedan kvadrat i sa njega skočimo. Mi tako radimo vježbe", ispričala je Tamara.

"Radimo čučnjeve, dodirnemo prste, zatim trčanje i kolut naprijed", kazao je Dejan, a Marija se nadovezala: "Provlačimo se kroz tunel, preskačemo pa hodamo po nekim kockama, obilazimo čunjeve i skačemo u krugove".