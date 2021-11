Održan otvoreni čas na temu “Autizam - studija slučaja”, na NUBL-u

BANJALUKA - U organizaciji master studija “Specijalna edukacija i rehabilitacija” Pedagoškog fakulteta Nezavisnog univerziteta Banja Luka, održan je otvoreni čas na temu “Autizam – studija slučaja”.

Uvodno predavanje za studente, prosvjetne radnike, roditelje učenika koji imaju autizam i druge zainteresovane za ovu temu, održala je prof. specijalne edukacije i rehabilitacije Aleeksa Tegeltija, studentica master studija Pedagoškog fakulteta. Moderator otvorenog časa bila je doc. dr Gordana Dukić, profesorica na studijskom programu “Specijalna edukacija i rehabilitacija”.

Na ovaj način, organizatori spajanjem teorije i prakse, podstiču istraživanje, motivaciju i kreativnost studenata, a prosvjetnim radnicima i roditeljima učenika koji imaju autizam, omogućuju stručan i efikasan pristup novim spoznajama o dijagnostici i tretmanu ovog razvojnog poremećaja kod djece.

Profesorica Dukić se na samom početku zahvalila svim prisutnim ljudima i predstavila junaka ove priče, dječaka Pavla.

„Posebnu zahvanost upućujem malom junaku Pavlu, njegovim brižnim roditeljima, gospodinu Saši i gospođi Milji koji nesebično i sa ogromnom roditeljskom ljubavlju podržavaju svog dječaka. Uz takve roditelje može da bude samo i divna učiteljica i drago mi je što je ovdje sa nama kao podrška škole, učiteljica Marina“ izjavila je profesorica Dukić prilikom otvaranja časa.

Uvodni dio zasnivao se na teorijskom pristupu i profesorica Tegeltija je na jezgrovit način prikazala etiologiju, fenomenologiju, dijagnostiku i tretman kada je riječ o autizmu. Tačnije, ukazala je na uzrok, pojavne oblike, kojim metodama se uspostavlja dijagnostika i koji su to najbolji oblici rada u tretmanu. Drugi dio bio je baziran na studiji slučaja i ličnom iskustvu predavača koji u centar pažnje stavlja već pomenutog dječaka Pavla, junaka ovog skupa. Treći dio bazirao se baš na njemu i svi prisutni Pavla su upoznali u najljepšem svjetlu. On je za njih odsvirao svoje omiljene pjesmice na klaviru koje su ispraćene gromoglasnim aplauzom!

„Na osnovu teorijskog pristupa vidimo da je inkluzija i medicinski i vaspitno obrazovni fenomen. Zato je to područje koje zahtjeva kompleksan pristup. U vaspitno obrazovnom sistemu se insistira da dijete bude u centru tog procesa. Svi koji razumiju na taj način inkluziju su na dobrom putu bez obzira da li se radi o autizmu, svako dijete treba da bude svjetiljka koja će da bude u centru vaspitno obrazovnog procesa. Ako imamo dijete sa autiznom onda nam treba interdisciplinarni pristup pedagoga, psihologa i defektologa koji će zajedno u timu da rade i da pruže pomoći. Ono što je važno za svaki napredak, za svaku dobru inkluziju, jeste da se dijete nalazi u pozitivnom okruženju. Da je ono okruženo ljubvavlju i pažnjom. To kaže teorija, a mi smo imali priliku da to vidimo i u praksi. Naš dječak je okružen beskrajnom ljubavlju svojih roditelja, porodice, učiteljice, školskog kolektiva. On dobija sve pozitivne signale i on ide na razne vidove obuke kao što je Škola sporta i privatni časovi klavira. Njegovi roditelji nastoje da on bude angažovan i svugdje je maksimalno prihvaćen“ zaključila je profesorica Dukić nakon izlaganja njene studentice Tegeltije.

Dukić je na otvorenom času podijelila sjajne vijesti sa prisutnima, a to je da su kroz svoj dosadašnji rad demantovali pojedine stručnjake, neke bojazni i pravce koji postoje, a koji se odnose na to da se učeniku (pogotovo učeniku koji ima autizam) koji ima asistenta negira vršnjačka interakcija.

Ukazala je na to da se uz asistenta koji sa ljubavlju, stručnim kvalifikacijama i zalaganjem u radu sa djecom koja imaju autizam itekako može raditi na podsticanju socijalne interakcije.

"Mi ovdje potvrđujemo teorijsku analizu naučno i isključujemo bojazan da će izostati vršnjačka interakcija jer vidimo da naš Pavle ima dobru konekciju i saradnju i sa svojim drugarima“ izjavila je profesorica Dukić.

U razgovoru profesorica Aleeksa Tegeltija naglasila je da je najvažnije da se ne plašite kontakta sa djecom koja imaju autizam.

„Jednostavno priđite dijetetu i budite iskreni u tom kontaktu. Nemojte pokušavati da mu se obraćate kao bebi. To govorim najviše zbog učitelja, defektolozi to već znaju. Kada dobijete takvo dijete u razred ne treba ničega da se plašite, uspostavite dobre odnose sa roditeljima, sa stručnom službom škole koja mora da bude uključena u izradi individualno obrazovnog plana da bi pomogla učitelju. Iz svakog dijela branše treba da se uključuju ljudi da bi dijete imalo što bolji napredak. Nemojte da se plašite, prilagodite gradivo kako njemu odgovara, nemojte da prilagođavate kako vi mislite da treba već gledajte kako dijete.“

Otvoreni čas završio je Pavlovim nastupom za klavirom i velikim aplauzom u znak podrške njemu, njegovim roditeljima i stručnim ljudima kojima je okružen.

Organizatori su istakli da je ovo samo početak, da će i u budućnosti organizovati ovakve događaje.