Britanija: Rusi nisu uspjeli proboj na sjever Kijeva

Ruske snage nisu uspjele da naprave značajan proboj na sjever Kijeva, dok istovremeno ukrajinska strana obara sve više ruskih aviona, pokazuju novi obavještajni podaci britanskog ministarstva obrane.

"Borbe sjeverozapadno od Kijeva i dalje su u toku, a ruske snage ne uspijevaju da naprave nikakav značajniji proboj", navodi se u objavi britanskog ministarstva.

