Gruzijska SSBB istražuje sabotažu, zbog nestanka struje širom zemlje

TBILISI - Gruzijska služba državne bezbjednosti (SSBB) saopštila je da je pokrenula istragu o "sabotaži", nakon dva odvojena incidenta nestanka struje širom zemlje koji su se dogodili danas (25. juna) i u petak, jer vlasti još nisu pružile zvanično objašnjenje o tome šta je izazvalo velike nestanke struje koji su pogodili i Abhaziju.

"SSBB je pokrenula istragu po članu 318 Krivičnog zakona Gruzije povodom sa ponovljenih vanrednih prekida u snabdijevanju električnom energijom širom cijele zemlje", navodi se u saopštenju koje prenosi portal Civil.ge.

U saopštenju se dodaje da je istraga pokrenuta zbog sumnje na ""ometanje normalnog funkcionisanja državnih preduzeća ili drugih kritičnih objekata, ili njihovo oštećenje/uništenje, sa namjerom stvaranja prijetnje državnim interesima Gruzije".

Prvi nacionalni nestanak struje, koji je pogodio i Tbilisi i regione, prijavljen je deset minuta posle ponoći 24. jula, dok se drugi veliki nestanak struje dogodio jutros, oko 8.00 sati.

Snabdijevanje električnom energijom je postepeno obnovljeno nakon oba incidenta.

Gruzijske vlasti nisu javno identifikovale uzrok ponovljenih nestanaka struje a državni elektrosistem (GSE), koji je operater prenosa električne energije u zemlji, više puta je saopštio da radi na utvrđivanju uzroka.