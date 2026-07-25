Peter Mađar odgovorio Viktoru Orbanu: Poraženi mafijaški šef

BUDIMPEŠTA - Mađarski premijer Peter Mađar reagovao je danas (25. jula) na govor lidera opozicione stranke Fides Viktora Orbana na skupu u rumunskom mjestu Baile Tušnad, nazvavši ga "nepopravljivim, poraženim mafijaškim šefom".

Poraženi mafijaški šef

"Baviti se nepopravljivim, poraženim mafijaškim šefom je nepotrebno", napisao je Mađar na Fejsbuku nekoliko minuta nakon Orbanovog obraćanja.

On je zahvalio građanima Mađarske "na mudrosti i povjerenju", te im poželio prijatan vikend.

Poruka na društvenim mrežama

Mađar je i prije Orbanovog govora objavio poruku na društvenim mrežama, uz fotografiju prošlogodišnjeg nastupa lidera Fidesa u rumunskom gradu Baile Tušnad.

Na fotografiji je Orban nosio majicu sa datumom ovogodišnjih izbora i oznakom "4/5", kojom je aludirao na očekivanu ubjedljivu pobedu Fidesa.

Predsjednik mađarske opozicione stranke Fides Viktor Orban poručio je danas da je promjena spoljnopolitičkog kursa zemlje i odustajanje od neutralnosti prema ratu u Ukrajini bilo pogrešno i da Mađarska ne bi trebalo da bude dio "ratne koalicije".

On je ocijenio da aktuelna mađarska vlada nema održive ekonomske temelje i predvidio da će se na jesen suočiti sa ozbiljnim ekonomskim izazovima, uključujući, kako tvrdi, mjere štednje koje će biti povezivane sa planovima za uvođenje evra.

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Orban je u obraćanju više puta pozvao pristalice Fidesa na jedinstvo i poručio da očekuje povratak stranke na vlast, jer će, kako je naveo, "rast nezadovoljstva građana promijeniti političke odnose u zemlji".

Ljetnji univerzitet Baile Tušnad, takođe poznat kao Slobodni ljetnji univerzitet Tušvanos ili Balvanoš je poznati politički i kulturni forum mađarske nacionalne zajednice koji se održava svake godine u banji Baile Tušnad u Rumuniji.

Osnovan je prije više od tri decenije kao mesto za sastanke, diskusije i predavanja o položaju Mađara u Karpatskom basenu, prenosi Tanjug.