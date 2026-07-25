Šumski požari odnijeli prvu žrtvu u Španiji

MADRID - Šumski požari odnijeli su prvu žrtvu u Španiji, saopštilo je špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Jedna osoba je poginula u požaru koji je danas (25. jula) izbio u klisuri Salt de l’Aigva u mjestu Manises, u blizini Valensije, a gradska uprava proglasila je dva dana žalosti.

Dva dana žalosti

"Nažalost, požar je odnio život jedne osobe. Gradsko vijeće Manisesa je proglasilo dva dana žalosti, sutra i u ponedeljak", navodi se u objavi gradskog vijeća na društvenim mrežama.

Kako prenosi Pais, stradao je stariji muškarac koji je ujutru otišao do svog imanja u blizini jaruge, gdje ga je zatekao požar.

Pripadnici vatrogasnih službi pronašli su njegovo tijelo tokom gašenja, a sumnja se da je preminuo usljed udisanja dima. Njegov automobil je takođe pronađen potpuno izgorio.

Požar je zahvatio uglavnom nisko rastinje i izazvao gust dim koji se vidio i iz Valensije, udaljene oko 14 kilometara.

Vatra je tokom popodneva stavljena pod kontrolu. Pet osoba je prebačeno u bolnicu zbog udisanja dima i opekotina. Tri osobe su nakon ukazane pomoći puštene kući, dok su dvije zadržane na posmatranju.

U gašenju požara učestvovalo je devet vatrogasnih ekipa, dve letelice, kao i pripadnici šumske vatrogasne službe. Na teren su upućene i ekipe hitne pomoći.

Tri požara u okolini Madrida

Tri požara u okolini Madrida, od kojih su se dva spojila u petak, navela su španske vlasti da prvi put proglase nacionalnu vanrednu situaciju.

Španska služba civilne zaštite saopštila je da očekuje da tokom dana stignu još četiri aviona za gašenje požara, dva iz Italije i dva iz Grčke.

Vatrogasni avioni iz Holandije i Portugalije već su raspoređeni u Španiji.

Istovremeno, veliki šumski požari u Francuskoj premjestili su se u unutrašnjost i kreću se prema Bordou.

Stotine hiljada evakuisanih

Stotine hiljada ljudi evakuisano je u obje zemlje zbog požara, najnovijih prirodnih katastrofa povezanih sa dugotrajnim sušnim periodima i uzastopnim toplotnim talasima za koje naučnici kažu da su pogoršani klimatskim promjenama.

U dijelu Francuske pogođenom požarima temperatura vazduha u julu u prosjeku je iznosila 32,2 stepena Celzijusova, što je za 7,3 stepena više od prosječnog maksimuma između 1961. i 1990. godine.

"Očekujemo borbu koja će biti duga i veoma teška", rekao je novinarima francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

Oružane snage Francuske su angažovane da pomognu preopterećenim vatrogasnim brigadama.

U popodnevnim časovima, vojni transportni avion "A400M", najveći u francuskoj floti, pridružio se akciji gašenja šumskog požara.